В Україні змінили правила подачі показників лічильника: це потрібно знати всім споживачам

Спосіб, яким українці передають показання газових лічильників, змінився. Аби уникнути зайвих витрат на оплату за газ, важливо знати про ці зміни та діяти відповідно до нових правил.

Щоб отримати точний рахунок за спожитий газ, українцям необхідно щомісяця до 5 числа передавати показання свого газового лічильника. Однак важливо зазначити, що популярний раніше сервіс 104.ua більше не приймає такі дані. Це означає, що споживачі повинні знайти альтернативні способи передачі показань.

Про цю зміну в правилах передачі показань газових лічильників повідомили в “ГазПравда”.

Як ми вже згадували раніше, припинення транзиту російського газу вплинуло на різні аспекти життя українців, у тому числі на спосіб передачі показань газових лічильників. Оскільки сервіс 104.ua перестав працювати, споживачі повинні обирати інші варіанти для передачі своїх даних, щоб уникнути помилок у нарахуванні плати за газ.

Наразі існує декілька способів передати показання газового лічильника:

Через особистий кабінет. Більшість постачальників газу пропонують своїм клієнтам особисті кабінети, де можна передати показання онлайн.

Через сайт або чат-бот. Деякі компанії мають власні вебсайти або чат-боти, через які можна передати дані.

За допомогою телефону. Можна зателефонувати за номером гарячої лінії свого постачальника газу або відправити SMS-повідомлення.

Важливо пам’ятати, що передавати показання газового лічильника необхідно щомісяця, навіть якщо ви не користувалися газом або тимчасово відсутні за місцем проживання. У таких випадках слід вказати попередні показання. Це допоможе уникнути ситуації, коли вам нарахують плату за газ, який ви не споживали, оскільки розрахунок буде зроблений на основі середніх показників для всього будинку.

Водночас вже навесні 2025 року в Україні може зрости вартість газу. Однак поки це не більше ні припущення. Ми стежимо за новинами в офіційних джерелах та повідомимо вас про зміни.