Сделайте это трижды и карту заблокируют: что нужно знать украинцам, чтобы избежать блокировки счетов

В Украине банки обязаны тщательно проверять каждую финансовую операцию своих клиентов, чтобы выявить и предотвратить незаконные действия, такие как отмывание денег. Если банк считает, что какая-то операция является подозрительной, он имеет право ее приостановить и попросить клиента предоставить дополнительные документы, которые бы подтвердили законность происхождения средств.

Банки используют специальные критерии для определения рисковых операций. Например, если клиент регулярно снимает крупные суммы наличных или получает переводы из-за границы, это может вызвать подозрения. Также рисковыми считаются операции, которые не соответствуют известному уровню доходов клиента или имеют другие признаки, указывающие на возможную незаконную деятельность.

Кроме того, банки обязаны проводить дополнительную проверку для операций, которые превышают определенный порог. Сейчас этот порог составляет 400 тысяч гривен. Если сумма операции меньше, банк может принять решение о ее проверке на основе общей оценки риска.

Важно понимать, что банк может отказаться обслуживать клиента, если его действия вызывают подозрения. В таком случае банк может закрыть счет клиента без объяснения причин.

Поскольку требования к финансовому мониторингу постоянно меняются, клиентам рекомендуется быть осторожными при проведении финансовых операций и готовы предоставлять банку дополнительную информацию по его требованию.

Согласно украинскому законодательству, банки имеют право расторгнуть договор с клиентом в нескольких случаях. Чаще всего это происходит из-за невозможности подтвердить личность клиента или если его финансовая деятельность вызывает подозрения относительно легальности происхождения средств. Также банку разрешено расторгнуть договор, если клиент предоставляет ложную информацию или отказывается предоставить необходимые документы.

Вот основные причины, по которым банк может расторгнуть договор с клиентом:

Невозможность идентификации клиента. Если банк не может проверить личность клиента и подтвердить его данные.

Высокий уровень риска. Если финансовая деятельность клиента связана с высокими рисками, такими как отмывание денег или финансирование терроризма.

Предоставление недостоверной информации. Если клиент предоставил банку ложные данные или документы.

Невозможность идентификации лица, осуществляющего финансовую операцию. Если банк не может установить, кто именно осуществляет финансовую операцию от имени клиента.

По прогнозам экспертов, до конца 2025 года курс доллара в Украине может достичь 47,5 гривны. Это означает, что украинская гривна может продолжить девальвировать по отношению к доллару США.