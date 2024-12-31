Українці зможуть оформити субсидію на оренду житла: яким вимогам потрібно відповідати?

У 2025 році Уряд планує й надалі пробувати спрощувати громадянам життя хоча б в тих випадках, коли це дійсно потрібно та можливо. Наприклад, з 2025 року особи, які мають статус внутрішньопереміщених зможуть оформити субсидію на оренду житла. Про це вже офіційно повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми розуміємо складнощі, з якими стикаються люди, що були змушені покинути свої домівки. Переселенці, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла, матимуть можливість податися на субсидію, і держава частково компенсує ці витрати”, — зазначив Шмигаль.

Також допомога буде й для орендодавців, які власне й пропонують переселенцям житло. Якщо такі особи здаватимуть житло в оренду на офіційних умовах, тобто за договором, то матимуть знижку на податок на дохід з цієї оренди.

Будуть й інші види допомоги

Нагадаємо, що в Україні вже діє програма єВідновлення в рамках якої українці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що держава виділила 15 мільярдів гривень на виплату таких компенсацій. На них зможуть претендувати люди житло яких повністю або частково зруйновано внаслідок бойових дій, чи ракетних ударів.

Будуть у 2025 році й різноманітні цільові види грошових підтримок. Їх анонсуватимуть у Дії, або на сайті Міністерства соціальної політики.

Що буде з пенсіями та зарплатами?

А от пенсії та зарплати не надто потішать українців. Ще раніше в Уряді говорили, що мінімальна пенсія та зарплата будуть заморожені, адже у бюджеті великий дефіцит коштів. Заморозку можуть скасувати хіба що, якщо надійде додаткова допомога від міжнародних партнерів.