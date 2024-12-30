Популярный банк Украины изменил правила обмена валют: сколько долларов теперь можно купить/продать за раз

ПриватБанк внедрил удобную услугу обмена наличной валюты в банкоматах. Теперь клиенты могут быстро и без дополнительных комиссий обменять доллары и другие валюты на гривны.

За один раз можно обменять не более 1000 долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте.

Ограничения на обмен наличных денег

Обратите внимание, что существует ограничение на сумму, которую можно обменять за один раз. А именно:

Для долларов США: до 1000 долларов.

Для евро: до 1000 евро.

Что будет с курсом доллара в январе 2025 года

Ожидается, что валютный рынок Украины в январе 2025 года останется относительно стабильным, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается страна. По словам Тараса Лесового, начальника департамента казначейства Глобус Банка, курс доллара США к гривне в течение месяца может колебаться в пределах 42-42,3 гривны за доллар. Это означает, что значительных колебаний курса не ожидается. Такой прогноз обусловлен режимом управляемой гибкости курса, который применяет Национальный банк Украины, а также сезонным снижением активности на валютном рынке в январе.

Что касается возможности обратного обмена валюты, то украинцы имеют ограниченное время для проведения такой операции. Осуществить обратный обмен можно только в течение 15 минут после первоначальной покупки валюты. Это связано с необходимостью обеспечения контроля за валютными операциями и предотвращения злоупотреблений.

Таким образом, для украинцев январь 2025 года обещает быть относительно спокойным периодом с точки зрения валютных колебаний. Однако, следует помнить об ограничениях на обратный обмен валюты и следить за официальными сообщениями Национального банка Украины.

Ранее сообщалось, что к концу 2025 года курс доллара в Украине может достичь 47 гривен за единицу. Также звучал прогноз, что в случае переговоров с РФ с невыгодной позиции курс доллара может достичь 49 гривен за единицу.