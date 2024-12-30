Популярний банк України змінив правила обміну валют: скільки доларів тепер можна купити/продати за раз

ПриватБанк впровадив зручну послугу обміну готівкової валюти банкоматах. Тепер клієнти можуть швидко і без додаткових комісій обміняти долари та інші валюти на гривні.

За один раз можна обміняти не більше 1000 доларів США або еквівалентну суму в іншій валюті.

Обмеження на обмін готівки

Зверніть увагу, що існує обмеження на суму, яку можна обміняти за один раз. А саме:

Для доларів США: до 1000 доларів.

Для євро: до 1000 євро.

Що буде з курсом долара в січні 2025 року

Очікується, що валютний ринок України в січні 2025 року залишиться відносно стабільним, незважаючи на численні виклики, з якими стикається країна. За словами Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства Глобус Банку, курс долара США до гривні протягом місяця може коливатися в межах 42-42,3 гривні за долар. Це означає, що значних коливань курсу не очікується. Такий прогноз обумовлений режимом керованої гнучкості курсу, який застосовує Національний банк України, а також сезонним зниженням активності на валютному ринку в січні.

Щодо можливості зворотного обміну валюти, то українці мають обмежений час для проведення такої операції. Здійснити зворотний обмін можна лише протягом 15 хвилин після початкової купівлі валюти. Це пов’язано з необхідністю забезпечення контролю за валютними операціями та запобігання зловживань.

Таким чином, для українців січень 2025 року обіцяє бути відносно спокійним періодом з точки зору валютних коливань. Однак, слід пам’ятати про обмеження на зворотний обмін валюти та стежити за офіційними повідомленнями Національного банку України.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2025 року курс долара в Україні може сягнути 47 гривень за одиницю. Також звучав прогноз, що в разі переговорів з рф з невигідної позиції курс долара може сягнути 49 гривень за одиницю.