Украинцы могут оформить субсидию на аренду жилья: каким требованиям нужно отвечать?

В 2025 году Правительство планирует и дальше пробовать упрощать гражданам жизнь хотя бы в тех случаях, когда это действительно нужно и возможно. Например, с 2025 года лица, имеющие статус внутри перемещенных, смогут оформить субсидию на аренду жилья. Об этом официально сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

“Мы понимаем сложности, с которыми сталкиваются люди, вынужденные покинуть свои дома. Переселенцы, которые тратят более 20% своего дохода на аренду жилья, будут иметь возможность отправиться на субсидию, и государство частично компенсирует эти расходы“, — отметил Шмигаль.

Также помощь будет и для арендодателей, которые и предлагают переселенцам жилье. Если такие лица будут сдавать жилье в аренду на официальных условиях, то есть по договору, то будут иметь скидку на налог на доход с этой аренды.

Будут и другие виды помощи

Напомним, что в Украине уже действует программа єВосстановление в рамках которой украинцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство выделило 15 миллиардов гривен на выплату таких компенсаций. На них смогут претендовать люди, жилье которых полностью или частично разрушено в результате боевых действий, или ракетных ударов.

Будут в 2025 году и всевозможные целевые виды денежных поддержек. Их будут анонсировать в Дии или на сайте Министерства социальной политики.

Что будет с пенсиями и зарплатами?

А вот пенсии и зарплаты не слишком порадуют украинцев. Еще раньше в правительстве говорили, что минимальная пенсия и зарплата будут заморожены, ведь в бюджете большой дефицит средств. Заморозку могут отменить разве что, если придет дополнительная помощь от международных партнеров.