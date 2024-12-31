Українцям що користуються природним газом потрібно встановити додаткове обладнання: про який пристрій йдеться

В Україні наполегливо рекомендується всім користувачам газу, незалежно від того, чи користуються вони природним газом з трубопроводу, чи балонним газом, встановити спеціальний пристрій – газовий сигналізатор. Цей пристрій постійно моніторить якість повітря у приміщенні, що особливо важливо для домогосподарств, де є газові плити. Про це повідомила компанія “Нафтогаз України”.

За словами представників “Нафтогазу”, вартість газових сигналізаторів варіюється від 1180 до 3999 гривень, що дозволяє кожному споживачу обрати пристрій відповідно до своїх фінансових можливостей та потреб. Крім того, існує можливість підключення газового сигналізатора до системи охоронної сигналізації, що забезпечить швидке реагування на будь-які надзвичайні ситуації.

Газовий сигналізатор є незамінним пристроєм для виявлення витоків різних небезпечних речовин, таких як:

метан (що може призвести до вибуху);

пропан та бутан (використовуються у балонних плитах);

чадний газ (утворюється при неповному згорянні палива).

Принцип роботи газового сигналізатора полягає у вимірюванні концентрації шкідливих речовин у повітрі. У разі виявлення перевищення допустимих норм, пристрій спрацьовує, подаючи сигнал тривоги та, за необхідності, відключає подачу газу, запобігаючи таким чином виникненню аварійних ситуацій.

Як не переплачувати за газ

Щоб уникнути завищених рахунків за газ, необхідно регулярно передавати показання газового лічильника. Оптимальний період для цього – з 1-го по 5-те число кожного місяця. Ця проста процедура дозволить уникнути помилок при нарахуванні плати за спожитий газ.

Способи передачі показників залежать від того, який постачальник газу обслуговує ваш регіон. Якщо це національний оператор “Газорозподільні мережі України”, то скористатися можна особистим кабінетом на їхньому сайті.

Однак, існують і локальні газові оператори, які працюють в окремих регіонах, таких як Київ, Одеса чи Полтава. В такому випадку, передавати показники слід через сервіси саме цих операторів.

Абоненти компанії “Нафтогаз України” мають додаткові зручні способи передачі показників: через чат-бот gas.ua, за телефоном або за допомогою SMS-повідомлення.

Ігнорування передачі показників газового лічильника може призвести до значних переплат. Справа в тому, що саме ці дані є основою для розрахунку вартості спожитого газу.

Якщо ви не будете передавати показання, то в рахунках будуть вказані усереднені дані за попередні три роки. Ці дані можуть суттєво відрізнятися від ваших фактичних витрат на газ, що призведе до переплати.