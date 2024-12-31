Украинцам пользующимся природным газом нужно установить дополнительное оборудование: о каком устройстве идет речь

В Украине настоятельно рекомендуется всем пользователям газа, независимо от того, пользуются ли они природным газом из трубопровода, или баллонным газом, установить специальное устройство – газовый сигнализатор. Это устройство постоянно мониторит качество воздуха в помещении, что особенно важно для домохозяйств, где есть газовые плиты. Об этом сообщила компания «Нафтогаз Украины».

По словам представителей «Нафтогаза», стоимость газовых сигнализаторов варьируется от 1180 до 3999 гривен, что позволяет каждому потребителю выбрать устройство в соответствии со своими финансовыми возможностями и потребностями. Кроме того, существует возможность подключения газового сигнализатора к системе охранной сигнализации, что обеспечит быстрое реагирование на любые чрезвычайные ситуации.

Газовый сигнализатор является незаменимым устройством для обнаружения утечек различных опасных веществ, таких как:

метан (что может привести к взрыву);

пропан и бутан (используются в баллонных плитах);

угарный газ (образуется при неполном сгорании топлива).

Принцип работы газового сигнализатора заключается в измерении концентрации вредных веществ в воздухе. В случае обнаружения превышения допустимых норм, устройство срабатывает, подавая сигнал тревоги и, при необходимости, отключает подачу газа, предотвращая таким образом возникновение аварийных ситуаций.

Как не переплачивать за газ

Чтобы избежать завышенных счетов за газ, необходимо регулярно передавать показания газового счетчика. Оптимальный период для этого – с 1-го по 5-е число каждого месяца. Эта простая процедура позволит избежать ошибок при начислении платы за потребленный газ.

Способы передачи показаний зависят от того, какой поставщик газа обслуживает ваш регион. Если это национальный оператор «Газораспределительные сети Украины», то воспользоваться можно личным кабинетом на их сайте.

Однако, существуют и локальные газовые операторы, которые работают в отдельных регионах, таких как Киев, Одесса или Полтава. В таком случае, передавать показатели следует через сервисы именно этих операторов.

Абоненты компании «Нафтогаз Украины» имеют дополнительные удобные способы передачи показателей: через чат-бот gas.ua, по телефону или с помощью SMS-сообщения.

Игнорирование передачи показаний газового счетчика может привести к значительным переплатам. Дело в том, что именно эти данные являются основой для расчета стоимости потребленного газа.

Если вы не будете передавать показания, то в счетах будут указаны усредненные данные за предыдущие три года. Эти данные могут существенно отличаться от ваших фактических расходов на газ, что приведет к переплате.