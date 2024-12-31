Головна пошта країни змінює тарифи на доставку: скільки будемо платити з 1 січня

З початку 2025 року “Укрпошта” запроваджує нову систему тарифікації для посилок, яка повністю базуватиметься на їхньому об’ємі. Вартість відправлення тепер залежатиме виключно від розміру посилки і коливатиметься від 40 гривень за найменші відправлення до 150 гривень за найбільші.

За словами представників “Укрпошти”, нова система розрахунку вартості спростить процес оформлення відправлень, оскільки тариф визначатиметься виключно за розміром коробки, що відповідає розміру посилки.

Клієнтам будуть запропоновані два основні тарифи на вибір:

“Пріоритетний” тариф: Для тих, хто цінує швидкість доставки. За цим тарифом посилки будуть оброблятися і доставлятися в найкоротші терміни.

“Базовий” тариф: Для тих, хто шукає більш економічний варіант. Цей тариф є оптимальним для відправлень недорогих товарів.

Тариф/Об’єм (см³) Паковання Тариф “Базовий” (грн, з ПДВ) Тариф “Пріоритетний” (грн, з ПДВ) У межах області Україна Крихітний (до 1 500) пакет S, коробка XS 40 45 Дрібний (до 4 000) пакет M, коробка XS2, Коробка S3 45 55 Малий (до 8 000) пакет L, коробка M5 50 55 Невеликий (до 12 000) пакет XL, коробка M2, тубус 60 70 Середній (до 20 000) тубус, коробка L1 65 75 Великий (до 40 000) коробка XL1, тубус 70 80 Супервеликий (до 80 000) коробка XL2, коробка XL3 115 130 Величезний (до 120 000) коробка XL4, коробка XL5 140 150 Укрпошта Документ 55

Нова система тарифікації передбачає використання восьми стандартних розмірів посилок. Це означає, що вартість відправлення залежатиме виключно від того, в яку з цих категорій потрапляє ваша посилка. Так, ви платитимете лише за фактичний об’єм, а не за вагу, як раніше.

Такий підхід до тарифікації має низку переваг для клієнтів:

Доступність. Вартість відправлень починається від 40 гривень, що робить послуги “Укрпошти” доступними для широкого кола користувачів.

Зручність. Щоб дізнатися вартість відправлення, достатньо виміряти розміри посилки і порівняти їх зі стандартними категоріями. Це значно спрощує процес відправки.

Чесність. Нова система гарантує прозорість та справедливість, оскільки вартість залежить виключно від об’єму, а не від ваги.

Для тих, кому потрібна швидка доставка, передбачений “Пріоритетний” тариф. Однак, за швидкість доведеться доплатити. Якщо ж ви не поспішаєте, то “Базовий” тариф дозволить зекономити до 50% вартості відправлення.

“Укрпошта” також піклується про зручність своїх клієнтів і пропонує придбати пакувальні матеріали за цінами, які вдвічі нижчі за ринкові. Це дозволить заощадити на пакуванні і зробити процес відправлення ще більш вигідним.