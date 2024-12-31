Главная почта страны меняет тарифы на доставку: сколько будем платить с 1 января

С начала 2025 года «Укрпочта» вводит новую систему тарификации для посылок, которая будет полностью базироваться на их объеме. Стоимость отправления теперь будет зависеть исключительно от размера посылки и будет колебаться от 40 гривен за самые маленькие отправления до 150 гривен за самые большие.

По словам представителей «Укрпочты», новая система расчета стоимости упростит процесс оформления отправлений, поскольку тариф будет определяться исключительно по размеру коробки, что соответствует размеру посылки.

Клиентам будут предложены два основных тарифа на выбор:

«Приоритетный» тариф: Для тех, кто ценит скорость доставки. По этому тарифу посылки будут обрабатываться и доставляться в кратчайшие сроки.

«Базовый» тариф: Для тех, кто ищет более экономичный вариант. Этот тариф является оптимальным для отправлений недорогих товаров.

Тариф/Об’єм (см³) Паковання Тариф “Базовий” (грн, з ПДВ) Тариф “Пріоритетний” (грн, з ПДВ) У межах області Україна Крихітний (до 1 500) пакет S, коробка XS 40 45 Дрібний (до 4 000) пакет M, коробка XS2, Коробка S3 45 55 Малий (до 8 000) пакет L, коробка M5 50 55 Невеликий (до 12 000) пакет XL, коробка M2, тубус 60 70 Середній (до 20 000) тубус, коробка L1 65 75 Великий (до 40 000) коробка XL1, тубус 70 80 Супервеликий (до 80 000) коробка XL2, коробка XL3 115 130 Величезний (до 120 000) коробка XL4, коробка XL5 140 150 Укрпошта Документ 55

Новая система тарификации предусматривает использование восьми стандартных размеров посылок. Это означает, что стоимость отправления будет зависеть исключительно от того, в какую из этих категорий попадает ваша посылка. Так, вы будете платить только за фактический объем, а не за вес, как раньше.

Такой подход к тарификации имеет ряд преимуществ для клиентов:

Доступность. Стоимость отправлений начинается от 40 гривен, что делает услуги «Укрпочты» доступными для широкого круга пользователей.

Удобство. Чтобы узнать стоимость отправления, достаточно измерить размеры посылки и сравнить их со стандартными категориями. Это значительно упрощает процесс отправки.

Честность. Новая система гарантирует прозрачность и справедливость, поскольку стоимость зависит исключительно от объема, а не от веса.

Для тех, кому нужна быстрая доставка, предусмотрен «Приоритетный» тариф. Однако, за скорость придется доплатить. Если же вы не спешите, то «Базовый» тариф позволит сэкономить до 50% стоимости отправления.

«Укрпочта» также заботится об удобстве своих клиентов и предлагает приобрести упаковочные материалы по ценам, которые вдвое ниже рыночных. Это позволит сэкономить на упаковке и сделать процесс отправления еще более выгодным.