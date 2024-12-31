В Україні масово продають фальсифікат масла: названо кращі способи для перевірки якості вдома

Проблема фальсифікату вершкового масла в Україні набуває все більших масштабів. Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила, що на популярних торгових майданчиках, таких як Prom, Rozetka та Епіцентр, продається масло, яке не відповідає вимогам безпеки та якості.

За результатами проведеного розслідування стало відомо, що інформація про виробника цього масла є неправдивою. Крім того, ще до початку повномасштабної війни численні перевірки підтверджували, що значна частина вершкового масла на українському ринку є підробленим.

Найпоширенішим видом фальсифікації є додавання до масла рослинних жирів. Згідно з законодавством, справжнє вершкове масло має складатися виключно з молочних жирів. Таким чином, споживачі, купуючи таке масло, не отримують продукт належної якості і можуть наражати своє здоров’я на ризик.

Як перевірити якість масла вдома

Справжнє вершкове масло має певні характерні ознаки. Якщо розчинити його в гарячій воді, рідина повинна набути молочного відтінку. Також, коли масло охолоджується, воно стає твердим і крихким. Саме такі властивості вказують на високу якість продукту, як зазначає Держпродспоживслужба.

Ще одна проста перевірка якості масла – це його поведінка при нагріванні. Справжнє вершкове масло, розтоплене на сковороді, має виділяти приємний молочний аромат і утворювати пінку. Це свідчить про високий вміст молочного жиру.

Якщо виробник випускає фальсифіковане масло, то він може зіткнутися з серйозними наслідками. Згідно з українським законодавством, за неправильне маркування продукту передбачено штрафи. Крім того, якщо експертиза підтвердить, що масло не відповідає встановленим стандартам якості та безпеки, його можуть вилучити з продажу або навіть заборонити виробництво.

Вершкове масло за визначенням має містити виключно молочні жири. Будь-які добавки рослинних жирів роблять продукт маргарином. На жаль, багато виробників під виглядом масла продають продукти, які за своїм складом і технологією виробництва наближені до маргарину. Це порушення законодавства і обман споживачів.