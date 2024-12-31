В Украине массово продают фальсификат масла: названы лучшие способы для проверки качества дома

Проблема фальсификата сливочного масла в Украине приобретает все большие масштабы. Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей обнаружила, что на популярных торговых площадках, таких как Prom, Rozetka и Эпицентр, продается масло, которое не соответствует требованиям безопасности и качества.

По результатам проведенного расследования стало известно, что информация о производителе этого масла является ложной. Кроме того, еще до начала полномасштабной войны многочисленные проверки подтверждали, что значительная часть сливочного масла на украинском рынке является поддельным.

Самым распространенным видом фальсификации является добавление в масло растительных жиров. Согласно законодательству, настоящее сливочное масло должно состоять исключительно из молочных жиров. Таким образом, потребители, покупая такое масло, не получают продукт надлежащего качества и могут подвергать свое здоровье риску.

Как проверить качество масла дома

Настоящее сливочное масло имеет определенные характерные признаки. Если растворить его в горячей воде, жидкость должна приобрести молочный оттенок. Также, когда масло охлаждается, оно становится твердым и хрупким. Именно такие свойства указывают на высокое качество продукта, как отмечает Госпродпотребслужба.

Еще одна простая проверка качества масла – это его поведение при нагревании. Настоящее сливочное масло, растопленное на сковороде, должно выделять приятный молочный аромат и образовывать пенку. Это свидетельствует о высоком содержании молочного жира.

Если производитель выпускает фальсифицированное масло, то он может столкнуться с серьезными последствиями. Согласно украинскому законодательству, за неправильную маркировку продукта предусмотрены штрафы. Кроме того, если экспертиза подтвердит, что масло не соответствует установленным стандартам качества и безопасности, его могут изъять из продажи или даже запретить производство.

Сливочное масло по определению должно содержать исключительно молочные жиры. Любые добавки растительных жиров делают продукт маргарином. К сожалению, многие производители под видом масла продают продукты, которые по своему составу и технологии производства приближены к маргарину. Это нарушение законодательства и обман потребителей.