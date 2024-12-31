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В Украине массово продают фальсификат масла: названы лучшие способы для проверки качества дома

Yulia01.01.2025

Проблема фальсификата сливочного масла в Украине приобретает все большие масштабы. Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей обнаружила, что на популярных торговых площадках, таких как Prom, Rozetka и Эпицентр, продается масло, которое не соответствует требованиям безопасности и качества.

По результатам проведенного расследования стало известно, что информация о производителе этого масла является ложной. Кроме того, еще до начала полномасштабной войны многочисленные проверки подтверждали, что значительная часть сливочного масла на украинском рынке является поддельным.

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Самым распространенным видом фальсификации является добавление в масло растительных жиров. Согласно законодательству, настоящее сливочное масло должно состоять исключительно из молочных жиров. Таким образом, потребители, покупая такое масло, не получают продукт надлежащего качества и могут подвергать свое здоровье риску.

Как проверить качество масла дома

Настоящее сливочное масло имеет определенные характерные признаки. Если растворить его в горячей воде, жидкость должна приобрести молочный оттенок. Также, когда масло охлаждается, оно становится твердым и хрупким. Именно такие свойства указывают на высокое качество продукта, как отмечает Госпродпотребслужба.

Еще одна простая проверка качества масла – это его поведение при нагревании. Настоящее сливочное масло, растопленное на сковороде, должно выделять приятный молочный аромат и образовывать пенку. Это свидетельствует о высоком содержании молочного жира.

Если производитель выпускает фальсифицированное масло, то он может столкнуться с серьезными последствиями. Согласно украинскому законодательству, за неправильную маркировку продукта предусмотрены штрафы. Кроме того, если экспертиза подтвердит, что масло не соответствует установленным стандартам качества и безопасности, его могут изъять из продажи или даже запретить производство.

Сливочное масло по определению должно содержать исключительно молочные жиры. Любые добавки растительных жиров делают продукт маргарином. К сожалению, многие производители под видом масла продают продукты, которые по своему составу и технологии производства приближены к маргарину. Это нарушение законодательства и обман потребителей.

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Yulia01.01.2025
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