ПриватБанк може заблокувати картку за покупку від 100 гривень

Державний ПриватБанк заблокував картку своїй клієнтці після спроби придбати котячі ремінці від бліх на суму 144 гривні. Банк пояснив це рішення тим, що система розцінила операцію як потенційно ризикову.

Клієнтка розповіла, що після оплати банку знадобилося додаткове підтвердження її особи. Вона пройшла процедуру верифікації, але її картку все одно заблокували. Клієнтка не змогла пояснити, чому це сталося, оскільки всі дані, які вона надавала банку, були правильними.

Після цього клієнтка зіткнулася з труднощами при спробі увійти до інтернет-банкінгу Приват24. Її просили пройти додаткову ідентифікацію, але навіть після цього картку так і не розблокували.

Клієнтка вважає, що банк поставив їй некоректне запитання під час верифікації, що й призвело до блокування картки. Вона наголошує, що готова була підтвердити проведену операцію, але питання було сформульовано незрозуміло.

Що про ситуацію кажуть в ПриватБанку

ПриватБанк пояснив ситуацію з блокуванням картки клієнтки. Банк зазначив, що їхня служба безпеки розцінила операцію з купівлі котячих ремінців як потенційно ризикову. Це означає, що система банку виявила в цій операції певні ознаки, які можуть свідчити про шахрайство або інші незаконні дії.

Крім того, банк нагадав, що укладаючи договір з банком, клієнт погоджується на можливість блокування картки у випадку підозрілих операцій. Це є стандартною практикою для багатьох банків, яка дозволяє захистити кошти клієнтів від шахрайства.

Як вихід із ситуації, банк запропонував клієнтці перевипустити картку.

У відповіді банку також зазначається, що будь-яка операція з карткою може бути додатково перевірена службою безпеки. Рішення про дозволення або заборону операції приймається саме службою безпеки.

Варто зазначити, що ПриватБанк нещодавно запустив нову послугу обміну валют в своїх банкоматах. Ця послуга дозволяє клієнтам обмінювати долари на гривні безпосередньо в банкоматі.

ПриватБанк блокує картки клієнтів з метою захисту їхніх коштів від шахрайства. Хоча така ситуація може бути неприємною для клієнтів, вона є стандартною практикою в банківській сфері.