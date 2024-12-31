ПриватБанк блокирует карту за покупку от 100 гривен: почему так происходит и что делать в случае блокировки

Государственный ПриватБанк заблокировал карту своей клиентке после попытки приобрести кошачьи ремешки от блох на сумму 144 гривны. Банк объяснил это решение тем, что система расценила операцию как потенциально рисковую.

Клиентка рассказала, что после оплаты банку понадобилось дополнительное подтверждение ее личности. Она прошла процедуру верификации, но ее карту все равно заблокировали. Клиентка не смогла объяснить, почему это произошло, поскольку все данные, которые она предоставляла банку, были правильными.

После этого клиентка столкнулась с трудностями при попытке войти в интернет-банкинг Приват24. Ее просили пройти дополнительную идентификацию, но даже после этого карту так и не разблокировали.

Клиентка считает, что банк задал ей некорректный вопрос во время верификации, что и привело к блокировке карты. Она отмечает, что готова была подтвердить проведенную операцию, но вопрос был сформулирован непонятно.

Что о ситуации говорят в ПриватБанке

ПриватБанк объяснил ситуацию с блокировкой карты клиентки. Банк отметил, что их служба безопасности расценила операцию по покупке кошачьих ремешков как потенциально рисковую. Это означает, что система банка обнаружила в этой операции определенные признаки, которые могут свидетельствовать о мошенничестве или других незаконных действиях.

Кроме того, банк напомнил, что заключая договор с банком, клиент соглашается на возможность блокировки карты в случае подозрительных операций. Это является стандартной практикой для многих банков, которая позволяет защитить средства клиентов от мошенничества.

Как выход из ситуации, банк предложил клиентке перевыпустить карту.

В ответе банка также отмечается, что любая операция с картой может быть дополнительно проверена службой безопасности. Решение о разрешении или запрете операции принимается именно службой безопасности.

Стоит отметить, что ПриватБанк недавно запустил новую услугу обмена валют в своих банкоматах. Эта услуга позволяет клиентам обменивать доллары на гривны непосредственно в банкомате.

ПриватБанк блокирует карты клиентов с целью защиты их средств от мошенничества. Хотя такая ситуация может быть неприятной для клиентов, она является стандартной практикой в банковской сфере.