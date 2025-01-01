З’явилося важливе попередження для всіх у кого є готівкові долари та євро

Українці доволі часто зберігають валюту не на банківських рахунках, а вдома у різних заначках, або як у народі кажуть «під подушкою». Дехто так зберігає долари роками й навіть не дивиться у якому вони стані. А купюри мають властивість зношуватися, протиратися й втрачати первинний вигляд. Якщо вам раптом потрібно буде поміняти такі долари на гривні, то можуть виникнути проблеми. Ось про що варто знати громадянам.

Несіть старі долари та євро відразу в банк

І хоч НБУ заборонив обмінникам відмовляти громадянам в обміні застарілих купюр, та більшість обмінних пунктів все-таки не приймають їх. Аргументують це тим, що їхня машинка не зчитує ці купюри й вони не можуть бути впевнені, що долари оригінальні. Відповідно йти потрібно одразу у банк. В банках зовсім інше обладнання й банки зобовʼязані приймати навіть не те, що застарілі купюри, а й ті, які мають сліди пошкодження. Наприклад, порізи, плями, сліди від цвілі, чи інші дефекти.

Якщо ваші купюри з дефектами, то банк може прийняти їх лише для обміну за послугою інкасо. Це означає, що ваші гроші будуть переслані за кордон у банк, який їх випустив. Далі відбуватиметься оцінка ступеня пошкодженості й внаслідок цього вам нарахують відсотки, на які ви можете претендувати від загальної суми. Тобто, ви не зможете обміняти долари за їх повною вартістю. Ви отримаєте 70% від вартості, 50%, або навіть менше, якщо купюра майже повністю знищена.

Не приймуть лише фальшиві долари

Національний банк України зробив все так, що банки не можуть прийняти лише фальшиві долари, а всі інші запросто. І навіть фальшивки можуть взяти для того, щоб провести експертизу та переконатися, що вони таки не дійсні. Щоправда, якщо буде підтверджено той факт, що ви принесли у банк фальшиві долари, то справа перейде до поліції.