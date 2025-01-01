Появилось важное предупреждение для всех у кого есть наличные доллары и евро

Украинцы часто хранят валюту не на банковских счетах, а дома в разных заначках, или как в народе говорят «под подушкой». Некоторые так хранят доллары годами и даже не смотрят в каком они состоянии. А купюры обладают свойством изнашиваться, протираться и терять первоначальный вид. Если вам вдруг нужно будет сменить такие доллары на гривне, то могут возникнуть проблемы. Вот о чем следует знать гражданам.

Несите старые доллары и евро сразу в банк

И хотя НБУ запретил обменникам отказывать гражданам в обмене устаревших купюр, большинство обменных пунктов все же не принимают их. Аргументируют это тем, что их машинка не считывает эти купюры и они не могут быть уверены, что доллары оригинальны. Соответственно, идти нужно сразу в банк. В банках совсем другое оборудование и банки обязаны принимать даже не то, что устаревшие купюры, но и имеющие следы повреждения. Например, порезы, пятна, следы от плесени или другие дефекты.

Если ваши купюры с дефектами, то банк может принять их только для обмена по услуге инкассо. Это означает, что ваши деньги будут пересланы за границу в выпустивший их банк. Далее будет проходить оценка степени поврежденности и в результате вам начислят проценты, на которые вы можете претендовать от общей суммы. То есть вы не сможете обменять доллары по их полной стоимости. Вы получите 70% от стоимости, 50% или даже меньше, если купюра почти полностью уничтожена.

Не примут только фальшивые доллары

Национальный банк Украины сделал все так, что банки не могут принять только фальшивые доллары, а все остальные запросто. И даже фальшивки могут взять для того, чтобы провести экспертизу и убедиться, что они не действительны. Правда, если будет подтвержден тот факт, что вы принесли в банк фальшивые доллары, то дело перейдет в полицию.