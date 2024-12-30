Міф про «звикання» автівки до моторного мастила: чому насправді барахлить ваш двигун

Чимало автомобілістів притримується думки, що двигун «звикає» до певної моторної оливи. Коли ж власник машини раптом змінює її вид чи бренд – двигун починає барахлити. Однак спеціалісти стверджують, що всі розмови про «звикання» – це звичайнісінький міф, який автомобілісти передають з покоління в покоління. Що ж стосується погіршення роботи двигуна при зміні бренду мастила, то у цього явища є цілком логічне пояснення.

Чому двигун автівки барахлить на іншому мастилі?

Проблеми у роботі двигуна після переходу на іншу моторну оливу пов’язані перш за все з її характеристиками. Кожен автовиробник має свої суворі вимоги як до моторних олив так і до інших технічних рідин, які може використовувати власник автівки. Тож якщо мастило не відповідає цим вимогам, не варто дивуватися проблемам у роботі двигуна, трансмісії чи інших «органів» автівки.

Зокрема, внаслідок використання моторної оливи, що не має певних передбачених виробником допусків, може суттєво знизитися ресурс двигуна. Ба більше, халатність у виборі мастила часто призводить навіть до поломки автоматичної коробки передач. Тож ні про яке «звикання» до моторного мастила тут не йдеться. Причина лише у використанні технічної рідини, що абсолютно не пасує даній автівці.

Мастило «правильне», але двигун все одно працює по-іншому?

Буває так, що моторне мастило має всі необхідні допуски, та двигун все одно не хоче працювати як треба. Тут за причиною далеко ходити не треба: скоріш за все ви придбали підробку. Щоб не натрапити на фальсифікат вдруге, дотримуйтесь наступних правил:

купуйте оливи лише у офіційних дилерів;

ретельно перевіряйте наявність всіх допусків, передбачених виробником автівки.

Ви повинні бути впевнені, що дане мастило дійсно було протестоване на двигуні, аналогічному вашому, і схвалене виробником автівки.

Інша справа, якщо йдеться про машину з величенька пробігом – понад 300 тисяч кілометрів. Тоді причина зміни характеру роботи двигуна скоріш за все зовсім не у моторній оливі. Просто деталі двигуна вже зносилися і таким чином він «натякає» власнику на те, що до ремонту залишилося недовго.