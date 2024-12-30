Озвучено нові умови отримання паспортів для українців, які перебувають за кордоном

Наразі в багатьох країнах світу українцям дуже проблемно отримати закордонні паспорти, чи навіть українські, якщо мова про тих, кому виповнилося 18 років. Особливо важко чоловікам у яких завершується термін дії закордонного паспорта. У багатьох країнах не приймають документи від осіб чоловічої статі. Кажуть, що потрібно їхати оформлювати документ в Україну. Однак ці правила змінюються дуже регулярно й от наразі з’явилася оновлена інформація для українців, які знаходяться у Туреччині.

Туреччина продовжить видачу паспортів

Ще донедавна в мережі була інформація, що турецький філіал видаватиме українцям паспорта лише до 29 грудня 2024 року. Однак напередодні зʼявилася інформація, що це рішення скасовано, й видачу паспортів продовжать і у 2025 році. Доки українці зможуть отримувати паспорти в Туреччині — поки невідомо. Тож, якщо для вас це є актуальним — поспішіть. Звертатися можна за адресою Лондонське шосе, Е-5, Стамбул. Отримати документ можна у всі дні, окрім неділі та понеділка, з 9:00 до 18:00.

Проблема виникає у 18 річних хлопців

Ті юнаки, яким виповнюється 18 років й вони перебувають за кордоном, мають проблеми з отриманням українського паспорта. В Уряді зазначили, що молоді люди не числяться у системі «Оберіг», а отже є порушниками закону й повинні повертатися в Україні, щоб стати на облік та отримати паспорт.

Нагадаємо, що перший паспорт українські діти отримують у 14 років. Він видається на 4 роки й це ID картка, яка дитині потрібна для різних бюрократичних питань, наприклад, вступу у коледж, здачі екзаменів тощо. У 18 років, коли особа досягає повноліття, то повинна оформити новий паспорт. Й от саме з ним наразі у багатьох виникають проблеми. Ба більше, відмовляють у видачі паспортів навіть тим особам, які виїхали за кордон, ще до початку бойових дій.