Озвучены новые условия получения паспортов для украинцев, находящихся за границей

Сейчас во многих странах мира украинцам очень проблемно получить загранпаспорта или даже украинские, если речь идет о тех, кому исполнилось 18 лет. Особенно тяжело мужчинам у которых завершается срок действия загранпаспорта. Во многих странах не принимают документы от представителей мужского пола. Говорят, нужно ехать оформлять документ в Украину. Однако эти правила меняются очень регулярно и сейчас появилась обновленная информация для украинцев, находящихся в Турции.

Турция продолжит выдачу паспортов

Еще недавно в сети была информация, что турецкий филиал будет выдавать украинцам паспорта только до 29 декабря 2024 года. Однако накануне появилась информация, что это решение отменено и выдачу паспортов продолжат и в 2025 году. Сколько еще украинцы смогут получать паспорта в Турции пока неизвестно. Поэтому, если для вас это актуально — поспешите. Обращаться можно по адресу: Лондонское шоссе, Е-5, Стамбул. Получить документ можно во все дни, кроме воскресенья и понедельника, с 9:00 до 18:00.

Проблема возникает у 18 летних парней

Парни, которым исполняется 18 лет и они находятся за границей, испытывают проблемы с получением украинского паспорта. В правительстве отметили, что молодые люди не числятся в системе «Оберег», а значит, являются нарушителями закона и должны возвращаться в Украину, чтобы стать на учет и получить паспорт.

Напомним, первый паспорт украинские дети получают в 14 лет. Он выдается на 4 года и это ID карточка, которая необходима ребенку для различных бюрократических вопросов, например, поступления в колледж, сдачи экзаменов и т.д. В 18 лет, когда лицо достигает совершеннолетия, должно оформить новый паспорт. И вот именно с ним у многих сейчас возникают проблемы. Более того, отказывают в выдаче паспортов даже тем лицам, которые выехали за границу, еще до начала боевых действий.