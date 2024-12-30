Сучасні технології торкнуться й пенсіонерів: багатьом доведеться оформити важливий електронний документ

В Україні вже дуже багато документів стали електронними й їх можна завантажити у додатку «Дія». Уряд вирішив, що й пенсіонери мають право користуватися всіма благами сучасних технологій. Саме тому, відтепер українські пенсіонери зможуть оформити собі електронне пенсійне посвідчення. Звісно, традиційне паперове теж буде дійсним, однак лише до певного періоду. Термін придатності власного пенсійного посвідчення ви можете подивитися безпосредньо на документі. Потім, коли потрібно його оновлювати, то вам запропонують саме електронний варіант. Також електронне пенсійне посвідчення — це справжній порятунок для пенсіонерів, які перебувають за кордоном й не мають можливості приїхати в Україну, щоб отримати паперовий документ. А також для пенсіонерів, які живуть на окупованих територіях, чи загалом з будь-яких причин не мають змоги прийти у відділення ПФУ.

Як оформити електронне пенсійне посвідчення?

Все можна зробити вдома маючи доступ до інтернету та компʼютер, планшет, чи навіть сучасний смартфон. Потрібно зайти на портал електронних послуг Пенсійного Фонду та обрати наступні розділи:

Знайти розділ «Про пенсійне забезпечення». Натиснути кнопку «Заявка на створення електронного пенсійного посвідчення». Далі обираєте саме електронний варіант посвідчення без додаткового випуску паперового варіанту.

Далі заповнюєте решту інформації, яку вимагає електронна форма та відправляєте заявку. Її розглянуть й вам про це прийде сповіщення в електронний кабінет.

Далі вам потрібно завантажити на смартфон додаток «Дія» й посвідчення автоматично там зʼявиться.

Ви також можете оформити електронне пенсійне посвідчення, якщо ви маєте пенсію у зв’язку з інвалідністю, чи у звʼязку з втратою годувальника. Однак таке посвідчення на відміну від традиційного, яке отримують за вислугою років, потрібно вводити в «Дію» вручну. Просто знайдіть пункт «Додати документ» і слідуйте коротким інструкціям.