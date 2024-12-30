Ціни на нерухомість в Україні перепишуть: скільки коштуватиме купити квартиру у 2025 році

Незважаючи на очікуване підвищення цін на новобудови та затримки в їхній здачі, загальна картина ринку нерухомості України у 2025 році залишиться стабільною. Однак експерти висловлюють занепокоєння щодо можливого припинення державної програми іпотечного кредитування “єОселя”, що може негативно вплинути на доступність житла для населення.

Як зазначають фахівці ринку нерухомості, зокрема керівники будівельних компаній, поточний стан війни в Україні свідчить про те, що ситуація на ринку житла у наступному році залишиться відносно стабільною.

Окремої уваги заслуговує питання фінансування державної програми “єОселя”. Незважаючи на збільшення виділених коштів у наступному році, експерти висловлюють сумніви щодо достатності цих сум для забезпечення повноцінного функціонування програми, оскільки попередні плани щодо видачі кредитів не були повністю виконані.

Незважаючи на невизначеність, великі будівельні компанії продовжують інвестувати в нові проєкти, плануючи розширити обсяги будівництва житла, зокрема у таких великих містах, як Львів та Київ.

За оцінками експертів, для залучення нових покупців забудовники будуть активно розвивати нові формати житлової нерухомості, такі як сервісні апартаменти та мультифункціональні комплекси, які відповідають сучасним потребам споживачів.

Несподівано, у 2024 році першість за найвищими цінами на житло перейшла від Києва до Львова, де вартість квадратного метра досягла $1320. Проте, незважаючи на це, експерти прогнозують подальше зростання цін на новобудови в обох містах у 2025 році. Очікується, що в Києві ціни зростуть на 5-7%, а у Львові та інших містах західної України – до 10% у доларовому еквіваленті, що відповідає приблизно 15-20% зростанню в гривнях.

Одним з основних факторів, що сприяють зростанню цін на нерухомість, є підвищення військового збору, яке відбулося у грудні 2024 року. Крім того, дефіцит кваліфікованих будівельників може призвести до затягування термінів здачі об’єктів і, як наслідок, до подальшого зростання вартості житла.