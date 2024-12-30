Обновитися до Windows 11 зможуть не всі: яку умову поставив розробник

Корпорація Windows оголосила, що незабаром припинити підтримку Windows 10. Коли це станеться користувачі, на комп’ютерах яких досі встановлена ця версія операційної системи, будуть змушені перейти на Windows 11. Проте є одна заковика – встановити Windows 11 можна буде лише на пристроях з материнським платами, обладнаними модулем TPM 2.0. Тож власники старих ПК опиняться у дуже незручному становищі.

Що робити власникам комп’ютерів без потрібного модуля?

У компанії стверджують, що модуль TPM 2.0 – запорука безпеки даних користувачів операційної системи. Саме тому Windows не має наміру відступатися від своєї вимоги. Проте за таку непохитність розробника власникам комп’ютерів, що не підтримують дану функцію доведеться нелегко. Насправді в них залишиться лише два варіанти: придбати новий комп’ютер чи користуватися Windows 10 без підтримки.

Чи можна буде встановити Windows 11 в обхід правил?

Деякі IT-спеціалісти стверджують, що встановити Windows 11 можна буде і без необхідного чіпа TPM 2.0. Але у цього варіанту є свої недоліки. В корпорації Windows попередили, що користувачі, які обійдуть правила, не зможуть повноцінно користуватися останньою версією ОС. Як і тим, хто продовжить «юзати» Windows 10, їм будуть недоступні оновлення безпеки. А це означає, що такі користувачі стануть мішенню для шахраїв та кіберзлочинців, ризикуючи своєю приватною інформацією.

Яку вигоду Windows принесе вимога щодо модуля безпеки?

Чимало користувачів вважають, що корпорація Windows завдяки своєму новому правилу отримає додатковий прибуток. Адже власники комп’ютерів без модуля безпеки TPM 2.0 кинуться у магазини купувати собі нові пристрої. Тож компанія непогано заробить на продажі комп’ютерів із передвстановленою Windows 11.

Однак існує ще така опція, як придбання материнської плати з окремим слотом для TMP 2.0. Хоч з установкою такої «материнки» користувачам доведеться, як то кажуть, «заморочитися». Крім того спеціалісти поки не до кінця розуміють, як саме розробник перевірятиме відповідність комп’ютера своїм вимогам під час встановлення Windows 11.

Скоріш за все компанія покладається на свідомість користувачів та їх страх перед кіберзагрозами. Адже наявність модуля TMP 2.0 є перш за все запорукою безпеки власних даних під час роботи із операційною системою.