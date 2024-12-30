Зникає інтернет: не спішіть звинувачувати провайдера, а краще спробуйте цей лайфхак

Коли починає гальмувати відео на YouTube чи повідомлення з Telegram приходять із запізненням, користувачі зазвичай починають грішити на провайдера. Однак джерелом проблеми може виявитися зовсім не постачальник інтернету, а власне маршрутизатор. Чому роутер барахлить та як «вилікувати» його всього за 10 секунд.

Чому роутер час від часу «втомлюється»?

Конструкція маршрутизатора трохи складніша, як вважає більшість користувачів. Це не просто пластикова коробка, яка «роздає» інтернет. Роутер влаштований як маленький комп’ютер, що має власну материнську плату, процесор та оперативну пам’ять. І от коли ця пам’ять перевантажується, роутер починає «підвисати». В результаті інтернет то з’являється то зникає, або трафік стає значно слабшим, ніж той, за який платить користувач.

Як «збадьорити» роутер всього за 10 секунд?

Перегружена пам’ять маршрутизатора зазвичай є наслідком його безперервної роботи протягом місяців і навіть років. Щоб трохи «збадьорити» його та змусити знову працювати як належить, можна скористатися простим лайфхаком. Цей простий, але дуже ефективний трюк, забере лише 10 секунд часу.

Вимкніть роутер, натиснувши на кнопку з його тильної сторони або витягнувши дріт з розетки. Почекайте 10 секунд, а тоді увімкніть його знову. Цього часу цілком вистачить щоб пристрій перезавантажився та почав працювати на повну силу.

Як часто перезавантажувати маршрутизатор?

Більшість користувачів вдається до перезавантаження роутера лише у крайному випадку, наприклад коли інтернет стає менш потужним чи взагалі зникає. Втім спеціалісти радять зробити профілактичне вимкнення-вмикання рутиною та повторювати його принаймні раз на тиждень. Тоді пристрій не встигатиме накопичувати багато помилок і проблем з обривами зв’язку більше не буде. А якщо інтернет все ж продовжить барахлити, користувач матиме повне право звернутися із претензіями до провайдера.