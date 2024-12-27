Українців зобов’яжуть замінити водійське посвідчення: уряд готує нову ініціативу

Найближчим часом українські водії можуть зіткнутися з новими правилами отримання та обміну водійських посвідчень. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №8082, який передбачає суттєві зміни в цій сфері.

Згідно з проектом закону, термін дії всіх водійських посвідчень скоротиться до 10 років. Це означає, що кожні 10 років водіям доведеться проходити повторну процедуру оформлення водійських прав. Крім того, для отримання нового посвідчення необхідно буде підтвердити свою медичну придатність та пройти перевірку на знання правил дорожнього руху. Особливо суворі вимоги будуть до водіїв, які часто порушують правила.

Зміни у законодавстві щодо водійських посвідчень є частиною процесу наближення українського законодавства до європейських стандартів. Оскільки це є одним з пріоритетів державної політики, прийняття відповідного закону очікується найближчим часом.

Нагадаємо, що українських водіїв можуть штрафувати на 40 000 гривень. Через брак інформованості про зміни в законодавстві, українські водії часто порушують правила дорожнього руху, не усвідомлюючи, що ризикують отримати значні штрафи.

Раніше штраф за керування автомобілем без водійських прав був дуже невеликим – всього 510 гривень. Тому багато хто, хто втратив права, продовжував їздити, не боячись покарання. Але зараз штрафи за таке порушення значно збільшили.

На перший випадок позбавлений прав водій заплатить 20 400 гривень. Якщо після цього він знову попадеться поліцейським за кермом, то навіть тверезому йому загрожує 40 800 гривень штрафу і додатково від 5 до 7 років позбавлення прав.

Також в перекупників авто виникли проблеми через кібератаку на держреєстри України. Для тих, хто часто купує і продає автомобілі, проблеми з переоформленням не новина. Коли підвищили податки на продаж старих машин, продавці почали шукати обхідні шляхи. Наприклад, оформляли авто на родичів як подарунок, або укладали угоди, які можна було зареєструвати пізніше. Але такі схеми можуть бути небезпечними для покупців. Є ризик купити крадену машину або авто з проблемами. Тому експерти радять почекати з купівлею вживаної машини, поки не запрацюють всі реєстри.