Украинцев обяжут заменить водительское удостоверение: правительство готовит новую инициативу

В ближайшее время украинские водители могут столкнуться с новыми правилами получения и обмена водительских удостоверений. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8082, который предусматривает существенные изменения в этой сфере.

Согласно проекту закона, срок действия всех водительских удостоверений сократится до 10 лет. Это означает, что каждые 10 лет водителям придется проходить повторную процедуру оформления водительских прав. Кроме того, для получения нового удостоверения необходимо будет подтвердить свою медицинскую пригодность и пройти проверку на знание правил дорожного движения. Особенно строгие требования будут к водителям, которые часто нарушают правила.

Изменения в законодательстве относительно водительских удостоверений является частью процесса приближения украинского законодательства к европейским стандартам. Поскольку это является одним из приоритетов государственной политики, принятие соответствующего закона ожидается в ближайшее время.

Напомним, что украинских водителей могут штрафовать на 40 000 гривен. Из-за недостатка информированности об изменениях в законодательстве, украинские водители часто нарушают правила дорожного движения, не осознавая, что рискуют получить значительные штрафы.

Раньше штраф за управление автомобилем без водительских прав был очень небольшим – всего 510 гривен. Поэтому многие, кто потерял права, продолжали ездить, не боясь наказания. Но сейчас штрафы за такое нарушение значительно увеличили.

На первый случай лишенный прав водитель заплатит 20 400 гривен. Если после этого он снова попадется полицейским за рулем, то даже трезвому ему грозит 40 800 гривен штрафа и дополнительно от 5 до 7 лет лишения прав.

Также у перекупщиков авто возникли проблемы из-за кибератаки на госреестры Украины. Для тех, кто часто покупает и продает автомобили, проблемы с переоформлением не новость. Когда повысили налоги на продажу подержанных машин, продавцы начали искать обходные пути. Например, оформляли авто на родственников как подарок, или заключали сделки, которые можно было зарегистрировать позже. Но такие схемы могут быть опасными для покупателей. Есть риск купить краденую машину или авто с проблемами. Поэтому эксперты советуют повременить с покупкой подержанной машины, пока не заработают все реестры.