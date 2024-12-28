Дві пенсії замість одної: кому з українців пощастить з 2025 року

Українське законодавство допускає одночасне отримання двох пенсій деякими категоріями громадян. Однак, згідно з останніми даними Департаменту соціального захисту населення, 2025 року коло осіб, які мають право на таку подвійну виплату, буде істотно обмежене.

Згідно з чинним законодавством, право на одночасне отримання двох пенсій мають певні категорії громадян. Зокрема, подвійну пенсію можуть отримувати:

особи з інвалідністю, яким, крім пенсії за віком, призначається додаткова виплата у зв’язку з втратою працездатності.

право на подвійну пенсію мають особи з інвалідністю, які втратили годувальника, яким, крім основної пенсії, призначається пенсія по втраті годувальника.

Відповідно до чинного законодавства України, розміри пенсій для осіб з інвалідністю у 2025 році визначатимуться виходячи з фіксованого розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Інваліди I групи отримуватимуть 100% прожиткового мінімуму, що становить 2361 гривню.

Для інвалідів II групи розмір виплат становитиме 80% прожиткового мінімуму.

Для інвалідів III групи – 60%.

Для дітей-інвалідів до 18 років – 70%.

Слід зазначити, що зазначені суми є базовими і можуть бути збільшені в індивідуальному порядку залежно від наявності додаткових підстав для підвищення пенсії.

Для призначення пенсії по інвалідності однією з ключових умов є наявність певного страхового стажу. Його тривалість безпосередньо залежить від групи інвалідності та віку особи на момент встановлення інвалідності. Так, для інвалідів I і II груп потрібно від 1 до 10 років страхового стажу, а для інвалідів III групи – від 1 до 14 років. Точні вимоги до страхового стажу встановлюються Пенсійним фондом України і можуть варіюватися залежно від конкретного випадку.

Для отримання детальної інформації про право на подвійні виплати рекомендується звернутися до Пенсійного фонду або органів соціального захисту населення. Фахівці допоможуть перевірити наявність необхідного страхового стажу, відповідність вимогам для призначення пенсії за віком та інвалідністю, а також визначать, чи маєте ви право на отримання додаткових виплат.