Две пенсии вместо одной: кому из украинцев повезет с 2025 года
Украинское законодательство допускает одновременное получение двух пенсий некоторыми категориями граждан. Однако, согласно последним данным Департамента социальной защиты населения, в 2025 году круг лиц, имеющих право на такую двойную выплату, будет существенно ограничен.
Согласно действующему законодательству, право на одновременное получение двух пенсий имеют определенные категории граждан. В частности, двойную пенсию могут получать:
- лица с инвалидностью, которым, кроме пенсии по возрасту, назначается дополнительная выплата в связи с потерей трудоспособности.
- право на двойную пенсию имеют лица с инвалидностью, потерявшие кормильца, которым, кроме основной пенсии, назначается пенсия по потере кормильца.
Согласно действующему законодательству Украины, размеры пенсий для лиц с инвалидностью в 2025 году будут определяться исходя из фиксированного размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
- Инвалиды I группы будут получать 100% прожиточного минимума, что составляет 2361 гривну.
- Для инвалидов II группы размер выплат составит 80% прожиточного минимума.
- Для инвалидов III группы – 60%.
- Для детей-инвалидов до 18 лет – 70%.
Следует отметить, что указанные суммы являются базовыми и могут быть увеличены в индивидуальном порядке в зависимости от наличия дополнительных оснований для повышения пенсии.
Для назначения пенсии по инвалидности одним из ключевых условий является наличие определенного страхового стажа. Его продолжительность напрямую зависит от группы инвалидности и возраста лица на момент установления инвалидности. Так, для инвалидов I и II групп требуется от 1 до 10 лет страхового стажа, а для инвалидов III группы – от 1 до 14 лет. Точные требования к страховому стажу устанавливаются Пенсионным фондом Украины и могут варьироваться в зависимости от конкретного случая.
Для получения детальной информации о праве на двойные выплаты рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд или органы социальной защиты населения. Специалисты помогут проверить наличие необходимого страхового стажа, соответствие требованиям для назначения пенсии по возрасту и инвалидности, а также определят, имеете ли вы право на получение дополнительных выплат.
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