Две пенсии вместо одной: кому из украинцев повезет с 2025 года

Украинское законодательство допускает одновременное получение двух пенсий некоторыми категориями граждан. Однако, согласно последним данным Департамента социальной защиты населения, в 2025 году круг лиц, имеющих право на такую двойную выплату, будет существенно ограничен.

Согласно действующему законодательству, право на одновременное получение двух пенсий имеют определенные категории граждан. В частности, двойную пенсию могут получать:

лица с инвалидностью, которым, кроме пенсии по возрасту, назначается дополнительная выплата в связи с потерей трудоспособности.

право на двойную пенсию имеют лица с инвалидностью, потерявшие кормильца, которым, кроме основной пенсии, назначается пенсия по потере кормильца.

Согласно действующему законодательству Украины, размеры пенсий для лиц с инвалидностью в 2025 году будут определяться исходя из фиксированного размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Инвалиды I группы будут получать 100% прожиточного минимума, что составляет 2361 гривну.

Для инвалидов II группы размер выплат составит 80% прожиточного минимума.

Для инвалидов III группы – 60%.

Для детей-инвалидов до 18 лет – 70%.

Следует отметить, что указанные суммы являются базовыми и могут быть увеличены в индивидуальном порядке в зависимости от наличия дополнительных оснований для повышения пенсии.

Для назначения пенсии по инвалидности одним из ключевых условий является наличие определенного страхового стажа. Его продолжительность напрямую зависит от группы инвалидности и возраста лица на момент установления инвалидности. Так, для инвалидов I и II групп требуется от 1 до 10 лет страхового стажа, а для инвалидов III группы – от 1 до 14 лет. Точные требования к страховому стажу устанавливаются Пенсионным фондом Украины и могут варьироваться в зависимости от конкретного случая.

Для получения детальной информации о праве на двойные выплаты рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд или органы социальной защиты населения. Специалисты помогут проверить наличие необходимого страхового стажа, соответствие требованиям для назначения пенсии по возрасту и инвалидности, а также определят, имеете ли вы право на получение дополнительных выплат.