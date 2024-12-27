Штрафуют на 40 000 гривен даже трезвых: кому категорически запрещено садиться за руль

Большинство украинских водителей не обращают внимания на изменения в правилах дорожного движения и других законах, пока их не оштрафуют. Поэтому многие нарушают правила, даже не подозревая, что за это могут быть серьезные последствия.

До недавнего времени водители, которых лишили права управления, могли легко избежать серьезных последствий за повторное нарушение, поскольку штрафы были незначительными. Однако, согласно последним изменениям в Кодекс Украины об административных правонарушениях, размер штрафа за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, значительно вырос.

За первое нарушение после лишения водительских прав придется заплатить штраф в размере 20 400 гривен. Если же водитель снова сядет за руль, то его ожидает еще больший штраф – 40 800 гривен, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 5 до 7 лет.

А тем временем перекупщики вынуждены использовать новые схемы оформления авто из-за недавней кибератаки на государственные реестры.

Кроме того, изменения в законодательстве по оценке и налогообложению подержанных автомобилей стимулировали развитие нестандартных схем их купли-продажи. В частности, распространилась практика оформления договоров дарения между родственниками и заключения сделок с отсроченной регистрацией. Такие действия позволяют продавцам избежать уплаты налогов и других обязательных платежей. Однако для покупателей такие схемы несут значительные риски, поскольку существует высокая вероятность приобретения транспортного средства с ограничениями или даже угнанного авто. Эксперты настаивают на необходимости проведения всесторонней экспертизы перед заключением сделки купли-продажи и рекомендуют воздержаться от приобретения подержанных автомобилей до полного восстановления работы реестров.