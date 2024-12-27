Штрафують на 40 000 гривень навіть тверезих: кому категорично заборонено сідати за кермо

Більшість українських водіїв не звертають уваги на зміни в правилах дорожнього руху та інших законах, доки їх не оштрафують. Тому багато хто порушує правила, навіть не підозрюючи, що за це можуть бути серйозні наслідки.

До недавнього часу водії, яких позбавили права керування, могли легко уникнути серйозних наслідків за повторне порушення, оскільки штрафи були незначними. Однак, згідно з останніми змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, значно зріс.

За перше порушення після позбавлення водійських прав доведеться заплатити штраф у розмірі 20 400 гривень. Якщо ж водій знову сяде за кермо, то його очікує ще більший штраф – 40 800 гривень, а також позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 5 до 7 років.

А тим часом перекупники змушені використовувати нові схеми оформлення авто через недавню кібератаку на державні реєстри.

Крім того зміни у законодавстві щодо оцінки та оподаткування вживаних автомобілів стимулювали розвиток нестандартних схем їх купівлі-продажу. Зокрема, поширилася практика оформлення договорів дарування між родичами та укладання угод з відстроченою реєстрацією. Такі дії дозволяють продавцям уникнути сплати податків та інших обов’язкових платежів. Однак для покупців такі схеми несуть значні ризики, оскільки існує висока ймовірність придбання транспортного засобу з обмеженнями або навіть викраденого авто. Експерти наполягають на необхідності проведення всебічної експертизи перед укладанням угоди купівлі-продажу та рекомендують утриматися від придбання вживаних автомобілів до повного відновлення роботи реєстрів.