Средства с карточек пенсионеров вернут на государство: что нужно знать уже сейчас

В 2025 году пенсионеры, которые сменили место жительства из-за войны, рискуют потерять свои сбережения. Если в течение года не совершать никаких операций со своим счетом в банке или не подтвердить свою личность, государство может забрать эти средства. Чтобы избежать такой ситуации, важно регулярно пользоваться банковской картой и своевременно проходить процедуру идентификации.

Журналисты подробно разобрались, при каких обстоятельствах украинцы могут потерять свои сбережения. В следующем году условия получения пенсий для пенсионеров претерпят изменения.

Одним из важнейших нововведений, прописанных в проекте государственного бюджета на 2025 год (статья 41), является возможность изъятия средств с пенсионных счетов. Правительство предлагает забирать деньги у тех пенсионеров, которые не пользовались своими счетами или не подтвердили свою личность.

Кто может потерять свои средства

Проект государственного бюджета на 2025 год предусматривает, что деньги могут быть изъяты со счетов двух категорий пенсионеров, которые изменили место жительства из-за войны. В частности, это касается:

пенсионеров, которые не пользовались своим счетом в течение года: если со счета не снимали наличные, не осуществляли переводы или безналичные расчеты, остаток средств будет возвращен в Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

пенсионеров, которые не подтвердили свою личность в течение полугода: это правило касается тех, кто получил статус внутренне перемещенного лица до начала полномасштабного вторжения (до 24 февраля 2022 года).

Однако эти изменения не касаются всех пенсионеров из таких категорий. Как пояснили в Министерстве социальной политики, статья 41 касается исключительно внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрировались в начале полномасштабного вторжения. Именно таким переселенцам открывали пенсионные счета в Ощадбанке, поэтому в других банках таких средств нет.

Как восстановить пенсионные выплаты

Если пенсию забрали из банка и перевели в Пенсионный фонд, ее можно вернуть. Для этого нужно обратиться в Ощадбанк или Пенсионный фонд, показать документы и подтвердить свою личность. Даже если вы не успели это сделать до конца марта 2024 года, можно сделать это позже. Все пенсии, которые накопились, вам вернут. Чтобы подтвердить личность, можно прийти в отделение банка или воспользоваться видеосвязью.