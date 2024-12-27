Кошти з карток пенсіонерів повернуть на державу: що потрібно знати вже зараз

У 2025 році пенсіонери, які змінили місце проживання через війну, ризикують втратити свої заощадження. Якщо протягом року не здійснювати жодних операцій зі своїм рахунком в банку або не підтвердити свою особу, держава може забрати ці кошти. Щоб уникнути такої ситуації, важливо регулярно користуватися банківською карткою та своєчасно проходити процедуру ідентифікації.

Журналісти детально розібралися, за яких обставин українці можуть втратити свої заощадження. У наступному році умови отримання пенсій для пенсіонерів зазнають змін.

Одним з найважливіших нововведень, прописаних у проекті державного бюджету на 2025 рік (стаття 41), є можливість вилучення коштів з пенсійних рахунків. Уряд пропонує забирати гроші у тих пенсіонерів, які не користувалися своїми рахунками або не підтвердили свою особу.

Хто може втратити свої кошти

Проект державного бюджету на 2025 рік передбачає, що гроші можуть бути вилучені з рахунків двох категорій пенсіонерів, які змінили місце проживання через війну. Зокрема, це стосується:

пенсіонерів, які не користувалися своїм рахунком протягом року: якщо з рахунку не знімали готівку, не здійснювали перекази або безготівкові розрахунки, залишок коштів буде повернуто до Пенсійного фонду України (ПФУ);

пенсіонерів, які не підтвердили свою особу протягом півроку: це правило стосується тих, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи до початку повномасштабного вторгнення (до 24 лютого 2022 року).

Проте ці зміни не стосуються всіх пенсіонерів з таких категорій. Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, стаття 41 стосується виключно внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися на початку повномасштабного вторгнення. Саме таким переселенцям відкривали пенсійні рахунки в Ощадбанку, тому в інших банках таких коштів немає.

Як відновити пенсійні виплати

Якщо пенсію забрали з банку і перевели до Пенсійного фонду, її можна повернути. Для цього потрібно звернутися до Ощадбанку або Пенсійного фонду, показати документи і підтвердити свою особу. Навіть якщо ви не встигли це зробити до кінця березня 2024 року, можна зробити це пізніше. Всі пенсії, які накопичилися, вам повернуть. Щоб підтвердити особу, можна прийти до відділення банку або скористатися відеозв’язком.