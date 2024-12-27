Польша отменит выплаты на детей некоторым категориям украинских беженцев

В Польше на сегодняшний день находится едва ли не самый большой процент украинских беженцев по сравнению с другими европейскими странами. Эту страну выбирают за похожий менталитет, большое количество работы, более простую легализацию и близость к Украине.

В то же время выплаты в этой стране, как таковые отсутствуют. Та же Германия предлагает гораздо больше социальных выплат, чем Польша. В Польше сейчас действуют выплаты на детей 800 злотых, что составляет примерно 8000 гривен. И то, украинцев предупредили, а в каких случаях эти выплаты могут прекратить начислять.

Что нужно знать об этой выплате?

В Польше украинцы, имеющие статус беженца, могут оформить ежемесячную выплату на несовершеннолетних детей. Выплата эта составляет 800 злотых.

Однако ее могут прекратить начислять если:

Родители ребенка разводятся. Выплату будут начислять, но по 50% каждому родителю независимо от того с кем остается ребенок. Ребенок достиг 18 лет. Со следующего дня после достижения совершеннолетия выплата прекращается. Несовершеннолетнее лицо вступило в законный брак. Соответственно выплаты на такое лицо родители больше не будут получать. То же касается и несовершеннолетних, родивших детей. Теперь они могут оформить выплату на собственного ребенка, но на них родители уже не будут получать деньги, несмотря на возраст.

Также выплату прекратят выплачивать, если один из родителей получает аналогичную помощь в какой-либо из других стран ЕС.

Что еще ждет украинцев в Польше?

В 2025 году украинцев в Польше ждут некоторые изменения. В частности, страна будет выдавать карту быта CUKR. Эта карта позволяет легально жить и работать в стране три года. Претендовать на эту карточку могут украинцы, имеющие статус Pesel UKR и имевшие его еще до 4 марта 2024 года. Владельцы карты быта смогут уезжать из Польши не более чем на 6 месяцев.