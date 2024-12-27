Польща скасовуватиме виплати на дітей деяким категоріям українських біженців

В Польщі станом на сьогодні перебуває, чи не найбільший відсоток українських біженців, порівняно з іншими європейськими країнами. Цю країну обирають за схожий менталітет, велику кількість роботи, простішу легалізацію та близькість до України.

Водночас виплати в цій країні, як такі є відсутніми. Та ж Німеччина пропонує значно більше соціальних виплат ніж Польща. В Польщі наразі діють виплати на дітей 800 злотих, що дорівнює приблизно 8000 гривень. І то, українців попередили, а яких випадках ці виплати можуть припинити нараховувати.

Що треба знати про цю виплату?

В Польщі українці, які мають статус біженця, можуть оформити щомісячну виплату на неповнолітніх дітей. Виплата ця становить 800 злотих. Однак, її можуть припинити нараховувати якщо:

Батьки дитини розлучаються. Виплату будуть нараховувати, але по 50% кожному з батьків незалежно від того з ким залишається дитина. Дитина досягла 18 років. З наступного дня після досягнення повноліття виплата припиняється. Неповнолітня особа вступила в законний шлюб. Відповідно виплати на таку особу батьки більше не отримуватимуть. Те саме стосується й неповнолітніх, які народили дітей. Тепер вони можуть оформити виплату на власну дитину, але на них батьки вже не отримуватимуть гроші незважаючи на вік.

Також виплату припинять виплачувати, якщо один з батьків отримує аналогічну допомогу в котрійсь з інших країн ЄС.

Що ще чекає на українців в Польщі?

У 2025 році на українців в Польщі чекають деякі зміни. Зокрема, країна видаватиме картку побуту CUKR. Ця карта дозволяє легально жити й працювати в країні три роки. Претендувати на цю картку можуть українці, які мають статус Pesel UKR й мали його ще до 4 березня 2024 року. Власники картки побуту зможуть виїжджати з Польщі не більше ніж на 6 місяців.