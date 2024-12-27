Ученые рассказали, сколько украинцев вернется из-за границы после завершения войны

Сейчас за границей находится большая часть украинцев. Почти 5 миллионов человек выехали именно через войну и имеют статус беженцев в разных странах. Еще большая часть украинцев находилась в других странах на момент начала войны и так уже и не вернулась в Украину. Такой массовый отток людей это очень плохо для отечественной экономики. Логично, что пока идет война, то люди возвращаться не будут. Но вернутся ли они после завершения боевых действий? Ученые поделились своими предположениями, учитывая опыт других стран, которые также сталкивались с войной.

Вернется примерно половина украинцев

Ученые говорят, что, скорее всего, половина украинцев вернется независимо от того, на каких условиях наступит мир. Однако, если будут четкие гарантии безопасности, то, вероятно, этот процент будет значительно выше.

«Если конфликт завершится только заморозкой ситуации без серьезных гарантий, это один сценарий. Но если будут реальные гарантии безопасности и возвращения хотя бы части оккупированных Россией территорий, то ситуация изменится», – отметил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

Также он добавил, что на количество возвращающихся домой людей будет влиять и количество обещанных денежных поступлений от международных партнеров. Если экономика будет хорошо развиваться, страна будет отстраиваться и на рынке труда будет много вакансий, вероятно, люди будут активнее возвращаться домой.

Все без исключения точно не вернутся

Все же 100% возвращения мигрантов ожидать не стоит, ведь определенный процент украинцев смогут найти в других странах работу и адаптироваться. Не факт, что будут возвращаться и люди, города которых уничтожены в результате активных боевых действий. В то же время опыт других стран, например Югославии, довольно положительный. После окончания войны большинство жителей вернулись домой в эту страну. Также наблюдается массовое возвращение сирийцев в Сирию.