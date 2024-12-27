Науковці розповіли, скільки українців повернеться з-за кордону після завершення війни

Наразі за кордоном перебуває велика частка українців. Майже 5 мільойнів осіб виїхало саме через війну, та мають статус біженців у різних країнах. Ще велика частина українців перебували в інших країнах на момент початку війни й так вже й не повернулися в Україну. Такий масовий відтік людей — це дуже погано для вітчизняної економіки. Логічно, що поки триває війна, то люди повертатися не будуть. Але, чи повернуться вони після завершення бойових дій? Науковці поділилися своїми припущеннями враховуючи досвід інших країн, які також стикалися з війною.

Повернеться приблизно половина українців

Науковці кажуть, що швидше за все половина українців повернеться незалежно від того на яких умовах настане мир. Однак, якщо будуть чіткі гарантії безпеки, то ймовірно цей відсоток буде значно вищим.

«Якщо конфлікт завершиться лише замороженням ситуації без серйозних гарантій, то це один сценарій. Але якщо будуть реальні гарантії безпеки та повернення хоча б частини територій, окупованих Росією, то ситуація зміниться», – зазначив науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк.

Також він додав, що на кількість людей, які повертатимуться додому, впливатиме й кількість обіцяних грошових надходжень від міжнародних партнерів. Якщо економіка добре розвиватиметься, країна відбудовуватиметься й на ринку праці буде багато вакансій, то ймовірно люди активніше повертатимуться додому.

Всі без винятку точно не повернуться

Все ж на 100% повернення мігрантів очікувати не варто, адже певний відсоток українців зможуть знайти в інших країнах роботу та адаптуватися. Не факт, що повертатимуться й люди, міста яких знищені внаслідок активних бойових дій. Водночас досвід інших країн, наприклад, Югославії, доволі позитивний. Після закінчення війни більша частина мешканців повернулися додому у цю країну. Також наразі спостерігається масове повернення сирійців в Сирію.