У Украинки украли 70 000 гривен через OLX и Приват: детали новой мошеннической схемы

Клиентка государственного банка «ПриватБанк» столкнулась с неприятной ситуацией: мошенники украли у нее 70 тысяч гривен. Женщина отметила, что банк отреагировал на ее обращение недостаточно оперативно.

Об этой неприятной истории можно прочитать на сайте «Минфин», где украинцы делятся своим опытом взаимодействия с банками.

Со счета незаконно списали 70 000 гривен

Клиентка «ПриватБанка» стала жертвой мошенников, потеряв 70 тысяч гривен. Все началось с того, что она перешла по поддельной ссылке, которая имитировала популярный сервис онлайн-оплаты товаров. Не подозревая об обмане, женщина авторизовалась в своем интернет-банкинге, что позволило мошенникам получить доступ к ее счету. Пока она пыталась разобраться в ситуации и обратиться в службу поддержки банка, злоумышленники успели оформить кредитку, увеличить кредитный лимит, разблокировать карту и украсть все деньги.

Женщина была крайне удивлена, что мошенники смогли снять такую большую сумму денег без ее ведома и согласия. Она отметила, что обычно банк всегда присылает смс-сообщения во время проведения крупных операций или подозрительных действий, но в этом случае ничего подобного не произошло.

Банк «ПриватБанк» подтвердил получение обращения клиентки и заверил, что специалисты детально изучат ее ситуацию. По результатам проверки с ней свяжутся для предоставления дополнительной информации.

Пользователи интернет-форумов подчеркивают, что ответственность за сохранность своих денег лежит на самих гражданах. Они советуют быть осторожными и никогда не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут привести к потере денег. Кроме того, многие критикуют чат-боты банков, считая их недостаточно эффективными для решения сложных проблем.

Ранее банк сообщал, что срок действия банковских карт был продлен из-за военного положения. Однако в некоторых случаях все же может потребоваться перевыпуск карты. Кроме того, банк объявил о снижении тарифов на международные переводы в преддверии зимних праздников.