В Українки вкрали 70 000 гривень через OLX та Приват: деталі нової шахрайської схеми

Клієнтка державного банку «ПриватБанк» зіткнулася з неприємною ситуацією: шахраї вкрали в неї 70 тисяч гривень. Жінка зазначила, що банк відреагував на її звернення недостатньо оперативно.

Про цю неприємну історію можна прочитати на сайті «Мінфін», де українці діляться своїм досвідом взаємодії з банками.

З рахунку незаконно списали 70 000 гривень

Клієнтка «ПриватБанку» стала жертвою шахраїв, втративши 70 тисяч гривень. Усе почалося з того, що вона перейшла за підробленим посиланням, яке імітувало популярний сервіс онлайн-оплати товарів. Не підозрюючи про обман, жінка авторизувалася у своєму інтернет-банкінгу, що дало змогу шахраям отримати доступ до її рахунку. Поки вона намагалася розібратися в ситуації та звернутися до служби підтримки банку, зловмисники встигли оформити кредитку, збільшити кредитний ліміт, розблокувати картку та вкрасти всі гроші.

Жінка була вкрай здивована, що шахраї змогли зняти таку велику суму грошей без її відома і згоди. Вона зазначила, що зазвичай банк завжди надсилає смс-повідомлення під час проведення великих операцій або підозрілих дій, але в цьому випадку нічого подібного не сталося.

Банк «ПриватБанк» підтвердив отримання звернення клієнтки та запевнив, що фахівці детально вивчать її ситуацію. За результатами перевірки з нею зв’яжуться для надання додаткової інформації.

Користувачі інтернет-форумів підкреслюють, що відповідальність за збереження своїх грошей лежить на самих громадянах. Вони радять бути обережними і ніколи не переходити за підозрілими посиланнями, які можуть призвести до втрати грошей. Крім того, багато хто критикує чат-боти банків, вважаючи їх недостатньо ефективними для вирішення складних проблем.

Раніше банк повідомляв, що термін дії банківських карток було продовжено через воєнний стан. Однак у деяких випадках все ж таки може знадобитися перевипуск картки. Крім того, банк оголосив про зниження тарифів на міжнародні перекази напередодні зимових свят.