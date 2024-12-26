3G интернет больше не будет работать: украинцев просят срочно заменить SIM-карты

Следуя мировым трендам, оператор мобильной связи Киевстар объявил об отключении технологии 3G в некоторых населенных пунктах Украины. Это решение принято с целью улучшения качества мобильного интернета и подготовки сети к внедрению современных технологий, таких как 5G.

Какие города первыми попрощаются с 3G?

После успешного тестирования сети 4G в 29 городах, Киевстар определил первые населенные пункты, где будет отключен 3G:

Львовская область: Львов и Львовский район Жовква Винники

Черкасская область: Смела



Когда произойдет отключение?

Львовская область (Львов, Львовский район, Жовква и Винники): 25 февраля 2025 года.

Черкасская область (Смела): 28 января 2025 года.

По словам представителей «Киевстар», постепенное отключение 3G необходимо для развития современных телекоммуникаций в Украине. Это позволит не только повысить скорость мобильного интернета, но и создать основу для внедрения технологии 5G в ближайшем будущем.

Мировой опыт свидетельствует о том, что отказ от 3G является необратимым процессом. Большинство европейских операторов уже отказались от этой технологии, а остальные планируют сделать это в ближайшее время. В Украине же лишь небольшая часть абонентов Киевстар продолжает пользоваться 3G.

Отказ от 3G не повлияет на основные функции мобильной связи. Абоненты смогут и в дальнейшем совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в сетях 2G и 4G.

Чтобы воспользоваться преимуществами быстрого 4G интернета, вам нужно настроить свой смартфон. Первым шагом является активация поддержки 4G в меню настроек телефона.

Если ваш телефон не может работать с 4G сетью со старой SIM-картой, вам нужно будет заменить ее на более современную USIM-карту.

Получить новую USIM-карту очень просто: вы можете заказать ее бесплатную доставку на ближайшее отделение Укрпочты или же обратиться в любой магазин «Киевстар».