3G інтернет більше не працюватиме в частині України: українців просять терміново замінити SIM-картки

Слідуючи світовим трендам, оператор мобільного зв’язку Київстар оголосив про відключення технології 3G у деяких населених пунктах України. Це рішення прийнято з метою покращення якості мобільного інтернету та підготовки мережі до впровадження сучасніших технологій, таких як 5G.

Які міста першими попрощаються з 3G?

Після успішного тестування мережі 4G у 29 містах, Київстар визначив перші населені пункти, де буде вимкнено 3G:

Львівська область: Львів та Львівський район Жовква Винники

Черкаська область: Сміла



Коли відбудеться відключення?

Львівська область (Львів, Львівський район, Жовква та Винники): 25 лютого 2025 року.

Черкаська область (Сміла): 28 січня 2025 року.

За словами представників “Київстар”, поступове відключення 3G є необхідним для розвитку сучасних телекомунікацій в Україні. Це дозволить не лише підвищити швидкість мобільного інтернету, але й створити основу для впровадження технології 5G в найближчому майбутньому.

Світовий досвід свідчить про те, що відмова від 3G є незворотнім процесом. Більшість європейських операторів вже відмовилися від цієї технології, а решта планують зробити це найближчим часом. В Україні ж лише невелика частина абонентів Київстар продовжує користуватися 3G.

Відмова від 3G не вплине на основні функції мобільного зв’язку. Абоненти зможуть і надалі здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом в мережах 2G та 4G.

Щоб скористатися перевагами швидкого 4G інтернету, вам потрібно налаштувати свій смартфон. Першим кроком є активація підтримки 4G у меню налаштувань телефону.

Якщо ваш телефон не може працювати з 4G мережею зі старою SIM-картою, вам потрібно буде замінити її на сучаснішу USIM-карту.

Отримати нову USIM-карту дуже просто: ви можете замовити її безкоштовну доставку на найближче відділення Укрпошти або ж звернутися до будь-якого магазину “Київстар”.