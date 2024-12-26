Кассиры отказываются принимать наличные у украинцев: что нужно знать всем покупателям

Несмотря на законодательные нормы, некоторые кассиры в украинских магазинах отказываются принимать от клиентов определенные деньги, объясняя это отсутствием мелкой наличности для сдачи. Однако такое поведение является незаконным, и потребители имеют право обратиться с жалобой к руководству заведения.

Специалисты по защите прав потребителей отмечают, что отказ кассира принять деньги является нарушением закона. Кассиры обязаны принимать любые законные платежные средства и самостоятельно обеспечивать наличие необходимой суммы для сдачи. Поэтому, столкнувшись с такой ситуацией, потребитель имеет право обратиться к администрации магазина.

Эксперты отмечают, что отказ кассира выдать сдачу является его личной проблемой, а не проблемой клиента. Если кассир настаивает на том, что не может выдать сдачу, потребители имеют право обратиться к администрации магазина с соответствующей жалобой. Кроме того, требование к клиенту разменять крупную купюру или платить определенной суммой является незаконным и перекладывает ответственность с кассира на покупателя.

Магазины заставят писать на ценных «честную» цену

Украинские потребители вскоре могут получить больше информации о стоимости товаров благодаря новому законопроекту, который обяжет магазины указывать цену за килограмм, литр и т.д.

Парламент готовит закон, который должен положить конец манипуляциям с ценами на товары. Согласно проекту закона, магазины будут обязаны указывать цену за единицу измерения, чтобы потребители могли сравнивать стоимость различных товаров и выявлять попытки скрыть повышение цен путем уменьшения количества продукта в упаковке.

Народный депутат Дмитрий Гурин сообщил, что уже на следующей неделе будет зарегистрирован законопроект, который обяжет магазины указывать на ценах стоимость товара за единицу измерения. По его словам, это позволит потребителям легко сравнивать цены и сделать сознательный выбор.

Новый закон потребует от магазинов указывать цену за килограмм, литр и т.д. на всех товарах. Это позволит потребителям сравнивать цены различных продуктов и избежать обмана со стороны производителей, которые уменьшают количество товара в упаковке, не меняя цену.

Такое изменение закона является необходимым для защиты прав потребителей и обеспечения прозрачности на рынке. Оно дополняет уже существующее право потребителя на получение полной и достоверной информации о товаре перед его покупкой.