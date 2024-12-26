Касири відмовляються приймати готівку в українців: що потрібно знати всім покупцям

Незважаючи на законодавчі норми, деякі касири в українських магазинах відмовляються приймати від клієнтів певні гроші, пояснюючи це відсутністю дрібної готівки для здачі. Однак така поведінка є незаконною, і споживачі мають право звернутися зі скаргою до керівництва закладу.

Фахівці з захисту прав споживачів наголошують, що відмова касира прийняти гроші є порушенням закону. Касири зобов’язані приймати будь-які законні платіжні засоби і самостійно забезпечувати наявність необхідної суми для здачі. Тому, зіткнувшись з такою ситуацією, споживач має право звернутися до адміністрації магазину.

Експерти наголошують, що відмова касира видати решту є його особистою проблемою, а не проблемою клієнта. Якщо касир наполягає на тому, що не може видати решту, споживачі мають право звернутися до адміністрації магазину з відповідною скаргою. Крім того, вимога до клієнта розміняти велику купюру або платити певною сумою є незаконною і перекладає відповідальність з касира на покупця.

Магазини змусять писати на цінних “чесну” ціну

Українські споживачі незабаром можуть отримати більше інформації про вартість товарів завдяки новому законопроекту, який зобов’яже магазини вказувати ціну за кілограм, літр тощо.

Парламент готує закон, який має покласти край маніпуляціям з цінами на товари. Згідно з проектом закону, магазини будуть зобов’язані вказувати ціну за одиницю виміру, щоб споживачі могли порівнювати вартість різних товарів і виявляти спроби приховати підвищення цін шляхом зменшення кількості продукту в упаковці.

Народний депутат Дмитро Гурін повідомив, що вже наступного тижня буде зареєстровано законопроект, який зобов’яже магазини вказувати на цінах вартість товару за одиницю виміру. За його словами, це дозволить споживачам легко порівнювати ціни і зробити свідомий вибір.

Новий закон вимагатиме від магазинів вказувати ціну за кілограм, літр тощо на всіх товарах. Це дозволить споживачам порівнювати ціни різних продуктів і уникнути обману з боку виробників, які зменшують кількість товару в упаковці, не змінюючи ціну.

Така зміна закону є необхідною для захисту прав споживачів і забезпечення прозорості на ринку. Вона доповнює вже існуюче право споживача на отримання повної та достовірної інформації про товар перед його купівлею.