Популярный банк Украины снова изменил сроки действия карты: до какого числа нужно перевыпустить

Ощадбанк пошел навстречу своим клиентам. Банк принял решение об автоматическом продлении срока действия всех платежных карт, срок действия которых истек с начала полномасштабного вторжения. Это означает, что клиентам не нужно будет беспокоиться о блокировке своих карт.

Причина такого решения в том, что банковское учреждение объясняет это решение необходимостью адаптации к сложным условиям военного времени, что требует обеспечения бесперебойной работы платежных систем.

Все карты, срок действия которых завершился после 24 февраля 2022 года, автоматически продлеваются до 30 июня 2025 года. Если клиент уже получил новую карту, ее необходимо активировать в отделении банка.

Несмотря на окончание указанного на карте срока, она остается полноценным платежным инструментом. Клиенты могут использовать ее для оплаты товаров и услуг, снятия наличных и т.д.

В связи с полномасштабным вторжением России Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия платежных карт, которые подходили к завершению. Последнее такое решение было принято осенью 2023 года, и тогда срок действия карт был продлен до 31 декабря 2024 года.

Ощадбанк обновил тарифы для карт: что изменилось?

С 1 октября 2023 года Ощадбанк внес изменения в тарифные планы для всех видов карт. Вот основные нововведения: