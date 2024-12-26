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Популярный банк Украины снова изменил сроки действия карты: до какого числа нужно перевыпустить

Yulia26.12.2024

Ощадбанк пошел навстречу своим клиентам. Банк принял решение об автоматическом продлении срока действия всех платежных карт, срок действия которых истек с начала полномасштабного вторжения. Это означает, что клиентам не нужно будет беспокоиться о блокировке своих карт.

Причина такого решения в том, что банковское учреждение объясняет это решение необходимостью адаптации к сложным условиям военного времени, что требует обеспечения бесперебойной работы платежных систем.

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Все карты, срок действия которых завершился после 24 февраля 2022 года, автоматически продлеваются до 30 июня 2025 года. Если клиент уже получил новую карту, ее необходимо активировать в отделении банка.

Несмотря на окончание указанного на карте срока, она остается полноценным платежным инструментом. Клиенты могут использовать ее для оплаты товаров и услуг, снятия наличных и т.д.

В связи с полномасштабным вторжением России Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия платежных карт, которые подходили к завершению. Последнее такое решение было принято осенью 2023 года, и тогда срок действия карт был продлен до 31 декабря 2024 года.

Ощадбанк обновил тарифы для карт: что изменилось?

С 1 октября 2023 года Ощадбанк внес изменения в тарифные планы для всех видов карт. Вот основные нововведения:

  • Для корпоративных клиентов:
    • Снятие наличных денег. За снятие средств в банкоматах банка теперь взимается комиссия в размере 0,9% от суммы снятия, но не менее 5 гривен.
    • SMS-информирование. Услуга SMS-информирования стала платная и стоит 25 гривен в месяц.
  • Для физических лиц:
    • Детские карты. Увеличен лимит бесплатного снятия наличных с 2000 до 3000 гривен в месяц. Это позволит родителям снимать больше средств для своих детей без дополнительных затрат.
  • Зарплатные, пенсионные и социальные карты.
    • SMS-информирование. Стоимость услуги выросла до 15 гривен в месяц.
    • Viber-информирование: Остается бесплатным.
    • Частные и кредитные карты.
    • SMS-информирование. Стоимость услуги составляет 25 гривен в месяц.
    • Viber-информирование. Стоимость услуги составляет 15 гривен в месяц.
    • Push-уведомления. Продолжают предоставляться бесплатно.

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Yulia26.12.2024
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