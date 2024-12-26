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Популярний банк Україні знову змінив терміни дії картки: до якого числа потрібно перевипустити

Yulia26.12.2024

Ощадбанк пішов назустріч своїм клієнтам. Банк прийняв рішення про автоматичне продовження терміну дії всіх платіжних карток, строк дії яких закінчився з початку повномасштабного вторгнення. Це означає, що клієнтам не потрібно буде турбуватися про блокування своїх карток.

Причина такого рішення в том,  що банківська установа пояснює це рішення необхідністю адаптації до складних умов воєнного часу, що вимагає забезпечення безперебійної роботи платіжних систем.

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Усі картки, строк дії яких завершився після 24 лютого 2022 року, автоматично продовжуються до 30 червня 2025 року. Якщо клієнт вже отримав нову картку, її необхідно активувати у відділенні банку.

Незважаючи на закінчення зазначеного на картці терміну, вона залишається повноцінним платіжним інструментом. Клієнти можуть використовувати її для оплати товарів та послуг, зняття готівки тощо.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії Ощадбанк вже кілька разів продовжував термін дії платіжних карток, що підходили до завершення. Останнє таке рішення було прийнято восени 2023 року, і тоді термін дії карток було продовжено до 31 грудня 2024 року.

Ощадбанк оновив тарифи для карток: що змінилося?

З 1 жовтня 2023 року Ощадбанк вніс зміни до тарифних планів для всіх видів карток. Ось основні нововведення:

Для корпоративних клієнтів:

  • Зняття готівки. За зняття коштів у банкоматах банку тепер стягується комісія у розмірі 0,9% від суми зняття, але не менше 5 гривень.
  • SMS-інформування. Послуга SMS-інформування стала платна і коштує 25 гривень на місяць.

Для фізичних осіб:

  • Дитячі картки. Збільшено ліміт безкоштовного зняття готівки з 2000 до 3000 гривень на місяць. Це дозволить батькам знімати більше коштів для своїх дітей без додаткових витрат.
  • Зарплатні, пенсійні та соціальні картки.
          • SMS-інформування. Вартість послуги зросла до 15 гривень на місяць.
          • Viber-інформування: Залишається безкоштовним.
  • Приватні та кредитні картки.
        • SMS-інформування. Вартість послуги становить 25 гривень на місяць.
        • Viber-інформування. Вартість послуги становить 15 гривень на місяць.
        • Push-повідомлення. Продовжують надаватися безкоштовно.

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Yulia26.12.2024
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