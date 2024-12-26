Популярний банк Україні знову змінив терміни дії картки: до якого числа потрібно перевипустити

Ощадбанк пішов назустріч своїм клієнтам. Банк прийняв рішення про автоматичне продовження терміну дії всіх платіжних карток, строк дії яких закінчився з початку повномасштабного вторгнення. Це означає, що клієнтам не потрібно буде турбуватися про блокування своїх карток.

Причина такого рішення в том, що банківська установа пояснює це рішення необхідністю адаптації до складних умов воєнного часу, що вимагає забезпечення безперебійної роботи платіжних систем.

Усі картки, строк дії яких завершився після 24 лютого 2022 року, автоматично продовжуються до 30 червня 2025 року. Якщо клієнт вже отримав нову картку, її необхідно активувати у відділенні банку.

Незважаючи на закінчення зазначеного на картці терміну, вона залишається повноцінним платіжним інструментом. Клієнти можуть використовувати її для оплати товарів та послуг, зняття готівки тощо.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії Ощадбанк вже кілька разів продовжував термін дії платіжних карток, що підходили до завершення. Останнє таке рішення було прийнято восени 2023 року, і тоді термін дії карток було продовжено до 31 грудня 2024 року.

Ощадбанк оновив тарифи для карток: що змінилося?

З 1 жовтня 2023 року Ощадбанк вніс зміни до тарифних планів для всіх видів карток. Ось основні нововведення:

Для корпоративних клієнтів:

Зняття готівки. За зняття коштів у банкоматах банку тепер стягується комісія у розмірі 0,9% від суми зняття, але не менше 5 гривень.

SMS-інформування. Послуга SMS-інформування стала платна і коштує 25 гривень на місяць.

Для фізичних осіб: