Зеленский подписал закон об увеличении налогов: сколько ФЛП будут платить уже с 1 января?

Закон об увеличении налогов для ФЛП Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в ноябре этого года, однако действовать он начнет 1 января 2025 года. Некоторые называют этот закон историческим в плане того, что это историческое повышение налогов для ФЛП налога на прибыль для банков и на введение ежемесячной отчетности.

“Законопроект 9319 подписан. Повышение для ФЛП вступает в силу с 1 января. Все как обещал”, — написал в своем телеграмм-канале Даниил Гетманцев.

Что изменится после того, как закон начнет действовать?

Вот какие ключевые изменения предусматривает этот законопроект:

Больше нельзя ничего облагать задним числом. С 1 января вводится военный сбор для плательщиков Единого налога. Все доходы, полученные в 2024 году, будут облагаться налогом по ставке 1,5%. Все ФЛПы, которые находятся на оккупированных территориях, являются военнослужащими, находятся на больничном или в отпуске получат льготы по военному сбору. Будет отменен военный сбор для е-резидентов.

Что касается налогов, то, например, Единый налог для тех, кто работает по упрощенной системе, будет составлять 302,80 гривен в месяц для первой группы (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц) Вторая группа будет платить 1,6 тысячи гривен в месяц (20% от минимальной заработной платы), а третья группа – 5% от дохода (или 3% для плательщиков НДС).

С 1 января все ФЛПы снова обязаны платить ЕСВ, хотя с начала войны это было на добровольной основе.

Что касается военного сбора, то ФЛП первой, второй и четвертой группы будут платить 800 гривен в месяц (10% от минимальной заработной платы), а третья группа — 1% от дохода.

ФЛПы третьей группы будут уплачивать три вида налога: единый налог, ЕСВ и военный сбор. Размер налога может отличаться в зависимости от ряда факторов.