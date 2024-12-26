Зеленський підписав закон про збільшення податків: скільки ФОПи платитимуть вже з 1 січня?

Закон про збільшення податків для ФОП Президент України Володимир Зеленський підписав ще у листопаді цього року, однак діяти він почне аж 1 січня 2025 року. Дехто називає цей закон історичним в плані того, що це історичне підвищення податків для ФОПів. Зміни торкнулися і військового збору і податку на прибуток для банків і на запровадження щомісячної звітності.

“Законопроєкт 9319 підписаний. Підвищення для ФОП набуває чинності з 1 січня. Все як обіцяв“, – написав у своєму телеграм-каналі Данило Гетманцев.

Що зміниться після того, як закон почне діяти?

Ось, які ключові зміни передбачає цей законопроєкт:

Більше не можна нічого оподатковувати заднім числом. З 1 січня запроваджується військовий збір для платників Єдиного податку. Всі доходи отримані у 2024 році будуть оподатковуватись за ставкою 1,5%. Всі ФОПи, які знаходяться на окупованих територіях, є військовослужбовцями, перебувають на лікарняному або у відпустці матимуть пільги за військовим збором. Буде скасовано військовий збір для е-резидентів.

Щодо податків, то, наприклад Єдиний податок для тих, хто працює за спрощеною системою складатиме 302,80 гривень на місяць для першої групи (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Друга група сплачуватиме 1,6 тисячі гривень на місяць (20% від мінімальної заробітної плати), а третя група – 5% від доходу (або 3% для платників ПДВ).

З 1 січня всі ФОПи знову зобов’язані сплачувати ЄСВ, хоча від початку війни це було на добровільній основі.

Щодо військового збору, то ФОПи першої, другої та четвертої групи сплачуватимуть 800 гривень на місяць (10% від мінімальної заробітної плати), а третя група — 1% від доходу.

ФОПи третьої групи сплачуватимуть три види податку: єдиний податок, ЄСВ та військовий збір. Розмір податку може відрізнятися залежно від низки факторів.