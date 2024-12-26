50% мужчин готовы вернуться из-за границы, но только с одним условием

Сейчас за границей находится около 10 миллионов украинцев. Львиная доля из них уехали за границу во время войны в статусе беженцев. Еще часть, в основном мужчин, находились в других странах к моменту начала войны и так уже и не вернулись. Пока мужчины не хотят ехать в Украину, ведь знают, что сразу же попадут под мобилизацию. Однако 50% опрошенных говорят, что очень хотели бы вернуться и сделали это, если бы получили экономическое бронирование.

За границей можно будет получить бронирование от мобилизации

Сейчас за рубежом находятся очень многие мужчины с такими специальностями и опытом работы, который очень нужен сегодня в Украине. Экономику тоже нужно поддерживать, поэтому Правительство заинтересовано, чтобы такие люди возвращались домой. В связи с этим за рубежом хотят создать «Хабы единства», где украинские мужчины смогут находить работу в Украине, которая предусматривает бронирование от мобилизации. То есть, трудоустроившись на такую ​​работу, военнообязанный сможет вернуться в Украину и не бояться, что ему сразу же вручат повестку.

Мужчин все равно будут постепенно возвращать домой

Это неплохая инициатива и вероятно многие мужчины ею воспользуются, ведь так или иначе, их и так будут пытаться всеми силами вернуть домой. Уже во многих странах украинским мужчинам не продлевают загранпаспорт, не выдают или не продлевают ВНЖ и создают ряд других преград для того, чтобы остаться в ЕС. В США ситуация не иная. По завершению двухлетней программы, по которой сейчас большинство украинцев находятся в Штатах, большинство из них вынуждены будут вернуться домой, или переезжать, потому что не будут иметь законных оснований для того, чтобы оставаться в Америке.