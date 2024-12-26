50% чоловіків готові повернутися з-за кордону, але лише з однією умовою

Наразі за кордоном перебуває майже 10 мільйонів українців. Левова частка з них виїхали за кордон під час війни у статусі біженців. Ще частина, переважно чоловіків, перебували в інших країнах на момент початку війни й так вже й не повернулися. Наразі чоловіки не хочуть їхати в Україну, адже знають, що одразу ж потраплять під мобілізацію. Проте 50% опитаних кажуть, що дуже хотіли б повернутися й зробили б це, якби отримали економічне бронювання.

За кордоном можна буде отримати бронювання від мобілізації

Наразі за кордоном перебуває дуже багато чоловіків з такими спеціальностями та досвідом роботи, який дуже потрібен сьогодні в Україні. Економіку теж потрібно підтримувати тож Уряд зацікавлений, щоб такі люди поверталися додому. У звʼязку з цим за кордоном хочуть створити «Хаби єдності», де українські чоловіки зможуть знаходити роботу в Україні, яка передбачає бронювання від мобілізації. Тобто працевлаштувавшись на таку роботу, військовозобовʼязаний зможе повернутися в Україну й не боятися, що йому одразу ж вручать повістку.

Чоловіків все одно поступово повертатимуть додому

Це непогана ініціатива і ймовірно багато чоловіків нею скористаються, адже так чи інакше, їх і так намагатимуться всіма силами повернути додому. Вже в багатьох країнах українським чоловікам не продовжують закордонний паспорт, не видають або не продовжують ВНЖ, та створюють низку інших перепон для того, щоб залишитися в ЄС. З США ситуація не інша. По завершенню дворічної програми, по якій зараз більшість українців знаходяться в Штатах більшість з них змушені будуть повернутися додому, або переїжджати, тому що не матимуть законних підстав для того, щоб залишатися в Америці.