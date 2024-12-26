Синоптики порадили українцям утеплятися: у січні вдарять морози

Українські синоптики попередили про похолодання у січні. В порівнянні із відносно теплим груднем середньомісячна температура знизиться на кілька градусів. При цьому кількість опадів практично не зміниться. Тож сильних снігопадів у січні чекати не варто.

Наскільки похолоднішає у січні?

За словами спеціалістів Укргідрометцентру середня температура у січні знизиться приблизно на 3 градуси і становитиме від -7 градусів уночі до -1 градусів вдень. У грудні ж середньомісячна температура коливалася в межах -4 та +2 градусів. Дещо тепліше було на Одещині та Херсонщині – від 0 до +2 градусів.

При цьому синоптики зауважили, що навіть при очікуваному похолоданні температура у січні буде вищою за норму. Зазвичай на території України середня температура в січні є на півтора 1,5-2 градуси нижчою, ніж очікується в наступному місяці. Натомість кількість опадів у січні 2025 за прогнозами складе 32-79 мм, що повністю відповідає нормі для нашого регіону.

Які січневі аномалії спостерігалися в Україні?

Протягом останніх кількох років на території України не спостерігалося критично низьких чи аномально високих температур у січні. Однак за десятиліття спостережень синоптики кілька разів фіксували критичні показники температури, що суттєво виходили за межі норми.

Найнижча температура у січні була зафіксована на Черкащині та Луганщині і становила -42 градуси. Натомість у Карпатах абсолютний мінімум становив -38…-39 градусів. В інших регіонах, зокрема Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Київській областях найнижча температура в січні була зафіксована на позначці -37 градусів.

Січнева погода подекуди дивувала українців й аномальним теплом. Найвища температура цього місяця фіксувалася на рівні +10…+18 градусів. Хоча на півострові Крим бувало й тепліше – до +21 градуса. Тоді як на Чернігівщині, Сумщині та у Карпатах температурний максимум складав +8…+9 градусів, що для середини зими вже чимало.