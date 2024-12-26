Довгий прогрів автівки повільно вбиває ваш двигун: у чому шкода звичного зимового ритуалу

Тривалий прогрів двигуна перед виїздом для багатьох українців став вже свого роду зимовим ритуалом. Однак більшість водіїв не знає, що сучасним автівкам така звичка власника може принести більше шкоди, ніж користі. Автомеханік з багаторічним досвідом розповів, у чому мінуси довгого холостого ходу та запропонував більш корисну для «здоров’я» автівки альтернативу.

Чому варто відмовитися від тривалого прогріву?

Сучасні машини дещо відрізняються від автівок кінця 20-го століття. Вони обладнані інжекторними двигунами та більш складними механізмами управління, завдяки яким автівку не треба годинами «приводити до тями» перш ніж вирушити в дорогу. Крім того зараз є спеціальні зимові моторні оливи, що не втрачають своїх властивостей навіть при дуже низьких температурах.

Саме тому довгий прогрів сучасним автівкам не потрібен. Вони готові рушати майже одразу після запуску. А от зашкодити тривалий холостий хід може та ще й як.

Як шкодить автівці довгий холостий хід?

Довго розігріваючи двигун своєї машини ви наражаєте її на цілу низку ризиків.

Швидке зношування деталей двигуна

Холостий хід значно збільшує час, протягом якого двигун виходить на оптимальну для роботи температуру. Через це на форсунках та клапанах утворюється нагар, а знижений тиск оливи прискорює зношування деталей через їх погане змащування.

Забруднення атмосфери

На холостому ходу двигун виробляє значно більше вуглекислого та інших токсичних газів, забруднючи ними навколишнє середовище.

Більше споживання пального

Робота холодного двигуна вимагає більшої кількості енергії, тож блок управління автоматично збільшує подачу пального.

Вихід з ладу каталізатора

Бензин під час холостого ходу згоряє не повністю, а його залишки потрапляють до каталізатора. Коли машина рушає ці залишки догоряють вже всередині каталізатора, що з часом призводить до його руйнування.

Як прогрівати двигун правильно?

Щоб не завдати машині шкоди, прогрів двигуна потрібно здійснювати дотримуючись наступних правил:

Не більше 5 хвилин на холостому ходу, поки не зменшиться кількість оборотів на тахометрі. Починати рух на низькій швидкості, без різких ривків та прискорень. Розганятися можна тільки тоді, коли двигун прогріється до «робочої» температури.

Таким чином ви не тільки збережете двигун своєї автівки від зайвих навантажень, а й добряче зекономите на пальному.