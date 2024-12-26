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Як заощадити на опаленні і не замерзнути: топові лайфхаки з TikTok

Американець, що проживає в одному з найхолодніших штатів США, поділився секретами безкоштовного зимування.

Дайнеко Наталія26.12.2024

Взимку витрати українців на газ стрімко зростають через необхідність обігрівати свою оселю. А у тих громадян, що користуються електроопаленням, в рази збільшуються рахунки за світло. Однак є способи зекономити на комуналці навіть у холодну пору року. Американець, що проживає у одному з найхолодніших штатів США Конектикуті, розповів, як він обігріває свою квартиру майже без витрат.

Як зігрітися взимку без опалення?

Економний американець Бредлі опублікував на своій сторінці в TikTok цілий відео-огляд на свої зимові лайфхаки. Від показав, як утеплює квартиру та які підручні засоби використовує, щоб зігрітися.

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За словами американця, щоб заощадити якнайбільше газу та електрики, потрібно перш за все подбати про теплоізоляцію. З цією метою чоловік заклеює всі щілини у вікнах звичайним скотчем. Тоді не утворюється протягів і температура в оселі залишається стабільною.

Що ж стосується власне обігріву приміщення, тут Бредлі також має кілька «тузів у рукаві». Зокрема він використовує такі лайфхаки:

  • прогріває квартиру за допомогою кухонної плити, поки готує їжу;
  • у сонячні дні відкриває всі жалюзі та штори, дозволяючи сонцю зігрівати приміщення;
  • одягається в кілька шарів теплого одягу;
  • спить одразу під кількома ковдрами.

За словами американця, всі ці лайфхаки дозволяють йому взагалі не вмикати опалення, навіть у люті морози. Тож за зиму він витрачає на газ та електрику копійки і це при тому, що комуналка в Конектикуті ледь не найдорожча в порівняння з іншими штатами.

Які ще лайфхаки зігріють взимку?

Відео Бредлі здобуло шалену популярність. Його переглянуло понад 5 млн й уподобало 484 тис. користувачів. А дехто з них навіть залишив коментарі з власними лайфхаками, що допоможуть зігрітися без опалення. Ось кілька з них:

  • покласти під ковдру на ніч гарячу грілку;
  • пришити на штори з боку вікна ковдру;
  • заклеїти вікна плівкою з бульбашками.

Користуючись цими порадами ви зможете витрачати на опалення значно менше, при цьому не страждаючи від холоду та протягів.

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Дайнеко Наталія26.12.2024
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