Як заощадити на опаленні і не замерзнути: топові лайфхаки з TikTok

Взимку витрати українців на газ стрімко зростають через необхідність обігрівати свою оселю. А у тих громадян, що користуються електроопаленням, в рази збільшуються рахунки за світло. Однак є способи зекономити на комуналці навіть у холодну пору року. Американець, що проживає у одному з найхолодніших штатів США Конектикуті, розповів, як він обігріває свою квартиру майже без витрат.

Як зігрітися взимку без опалення?

Економний американець Бредлі опублікував на своій сторінці в TikTok цілий відео-огляд на свої зимові лайфхаки. Від показав, як утеплює квартиру та які підручні засоби використовує, щоб зігрітися.

За словами американця, щоб заощадити якнайбільше газу та електрики, потрібно перш за все подбати про теплоізоляцію. З цією метою чоловік заклеює всі щілини у вікнах звичайним скотчем. Тоді не утворюється протягів і температура в оселі залишається стабільною.

Що ж стосується власне обігріву приміщення, тут Бредлі також має кілька «тузів у рукаві». Зокрема він використовує такі лайфхаки:

прогріває квартиру за допомогою кухонної плити, поки готує їжу;

у сонячні дні відкриває всі жалюзі та штори, дозволяючи сонцю зігрівати приміщення;

одягається в кілька шарів теплого одягу;

спить одразу під кількома ковдрами.

За словами американця, всі ці лайфхаки дозволяють йому взагалі не вмикати опалення, навіть у люті морози. Тож за зиму він витрачає на газ та електрику копійки і це при тому, що комуналка в Конектикуті ледь не найдорожча в порівняння з іншими штатами.

Які ще лайфхаки зігріють взимку?

Відео Бредлі здобуло шалену популярність. Його переглянуло понад 5 млн й уподобало 484 тис. користувачів. А дехто з них навіть залишив коментарі з власними лайфхаками, що допоможуть зігрітися без опалення. Ось кілька з них:

покласти під ковдру на ніч гарячу грілку;

пришити на штори з боку вікна ковдру;

заклеїти вікна плівкою з бульбашками.

Користуючись цими порадами ви зможете витрачати на опалення значно менше, при цьому не страждаючи від холоду та протягів.